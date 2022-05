Slimme Bandenpomp geplaatst op parkeerterrein bij busstation Richterslaan

LICHTENVOORDE – Automobilisten kunnen de bandenspanning van hun auto checken én de banden oppompen op de parkeerplaats aan de Richterslaan, bij het busstation in Lichtenvoorde. Wethouder Bart Porskamp was de eerste gebruiker van de Slimme Bandenpomp. De Bandenpomp is voor iedere automobilist, 24 uur per dag, gratis te gebruiken. De pomp is geplaatst door Band op Spanning uit Nieuwegein, in samenwerking met de gemeente Oost Gelre.

Wethouder Porskamp is blij met de plaatsing door Band op Spanning: “In Nederland rijdt maar liefst 63% van de auto’s met te zachte banden. Dit zorgt voor extra CO2 uitstoot, een hoger brandstofverbruik, bandenslijtage, meer verkeerslawaai, een langere remweg en oplopende kosten voor de automobilist. Alle reden dus om regelmatig je bandenspanning te controleren!”

De Bandenpomp is door iedere automobilist eenvoudig te gebruiken. Op kenteken kan de juiste bandenspanning worden opgevraagd. De Touch screen display helpt met juist instellen, geeft tijdens gebruik weer wat er gebeurt en toont na afloop direct de besparingen in euro’s, liters brandstof en verminderde uitstoot. Het gemakkelijke gebruik stimuleert dat automobilisten zelf (vaker) de spanning controleren. De totale besparingen van de pomp zijn zichtbaar op www.bandopspanning.nl. Het gebruik van de Slimme Bandenpomp is gratis. Wel kan een vrijwillige bijdrage worden gegeven.

Door het probleem van onderspanning op te lossen, bespaart Nederland jaarlijks:

* 200 miljoen liter brandstof

* 750.000 banden

* 400.000 ton CO2 uitstoot

* 400 miljoen euro

Over Band op Spanning

Band op Spanning bestrijdt de vervuiling en negatieve gevolgen die automobiliteit met zich meebrengt. Deze organisatie is in 2004 opgezet door Laurens Drogendijk: “Ik wil graag werken aan concrete oplossingen van milieuproblemen, dát is mijn passie. Het is dan ook fantastisch om projecten en concepten op te zetten rondom het thema duurzame mobiliteit en energiebesparing, daar kan zoveel bereikt worden”. Band op Spanning is een prijswinnende oplossing voor het probleem van onderspanning en is daarmee een effectieve klimaatmaatregel. Naast de Slimme Bandenpomp biedt Band op Spanning ook de mobiele bandenspanningsservice op locaties aan.

Deel dit bericht WhatsApp

Facebook

LinkedIn

Twitter

Pinterest

E-mail

Print



Lees ook ....