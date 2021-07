Prachtige Zomeravond viswedstrijd aan de boorden van de stadsgracht

Deel dit bericht













GROENLO – Woensdag 21 juli 2021 is de laatste Zomeravond wedstrijd gevist onder goede omstandigheden. Het was goed vertoeven aan de boorden van de stadsgracht. De wedstrijdleiding had gezorgd dat de jeugd in een apart vak kwam te zitten op de Maliebaan en de senioren visten rond de Wilhelminabank en de Kanonswal. Op de Maliebaan bij de jeugd waren ook weer veel vrijwilligers van de Groenlose Hengelsport Vereniging aanwezig om de kinderen met raad en daad bij te staan.

Loting

Om 17.45 uur werd er geloot en kon iedereen z’n visplek innemen. De jeugd viste van 18.30 uur t/m 20.00 uur en de senioren gingen nog een uurtje langer door. Iedereen (21 personen) die aan deze viswedstrijd mee deed genoot van deze avond. Iedereen is blij dat men ondanks de coronamaatregelen weer een wedstrijdje mocht vissen.

Prijsuitreiking jeugd

Om 20.00 uur klonk het eindsignaal voor de jeugd en was het tijd om de balans op te maken. Wie had de meeste vissen gevangen. Voorzitter Erik Mentink reikte de prijzen uit, maar voordat hij dat deed had hij nog een paar leuke mededelingen voor de jeugd.

Op woensdag 18 augustus komt er een extra viswedstrijd voor de jeugd aan de vijver van de Hartreize. Deze wedstrijd staat open voor alle kinderen t/m 13 jaar die de gratis jeugdvisakte hebben gedownload. Dit kan via www.visseningroenlo.nl . Deze wedstrijd gaan we proberen het oude record qua aantal vissen te verbeteren. Dit staat nu op 946 vissen en stamt uit 2018. Wat zou het mooi zijn als we de duizend vissen halen.

De jeugd kan nog steeds mooie vangsten aanleveren voor de GHV Vischallenge. Heb je een mooie vangst dan kun je die via whats app sturen naar Ivo te Kortschot (06-22433113)

Binnenkort komt er een leuke actie namelijk het Dobber Raad Spel. Er zijn drie prachtige grote viskisten te winnen voor degene die het aantal dobbers juist raden.

Op zondag 22 augustus gaat de kermisviswedstrijd toch door. Verzamelen om 8.30 uur bij de Wilhelminabank. Wel zelf maden en leefnet meenemen, naast de gebruikelijke visspullen. Voor visvoer wordt gezorgd. De jeugd t/m 14 jaar kan gratis deelnemen en men vist in twee leeftijdscategorieën.

Bij de jeugd werd M. Sifra winnaar met 21 vissen op de voet gevolgd door Bas Klein Avink. Het broertje van de winnaar ook M. Sifra werd derde met 13 vissen. Alle jeugdige deelnemers gingen met een leuke prijs naar huis. Alle vrijwilligers van de GHV bedankt voor jullie inzet.

Senioren

Bij de senioren wilde de vis goed bijten, met name in het eerste uur. Naarmate de wedstrijd vorderde werd dit minder. Maar de deelnemers genoten zichtbaar dat ze weer eens een leuke wedstrijd konden gaan vissen. Uiteindelijk was het Henk Bargeman die winnaar werd met 2.780 gram. Een goede tweede was Theo Wayerdink met 1.475 gram. Bij de prijsuitreiking bedankte voorzitter Erik Mentink iedereen die aan deze Zomeravond wedstrijden medewerking had verleend en hoopte iedereen weer te zien op zaterdag 7 augustus bij de klassieker de Open Grolse om het Grolse kanon.

Uitslag jeugd 21-7-2021

M. Sifra 21 vissen Bas Klein Avink 19 vissen M. Sifra 13 vissen T. Geelinck 12 vissen T. Steghuis 9 vissen T. Reinders 7 vissen Larse Ribbers 6 vissen Deon Kars 5 vissen M. Huurneman 4 vissen Daan Papen 3 vissen D. Overkamp 2 vissen

Uitslag Senioren 21-7-2021

Henk Bargeman 2.780 gram Theo Wayerdink 1.475 gram Thijn Luttikholt 1.400 gram Donny Rots 1.360 gram Steven Groot Severt 1.320 gram Martijn Bakker 930 gram Leo Helmers 865 gram Paul Overkemping 750 gram Henk Ros 515 gram Wiebe Theissen 180 gram