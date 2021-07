Leerling-coördinator Fons Pierik met pensioen

Deel dit bericht













Na vijftig jaar gewerkt te hebben, is het mooi geweest. Fons Pierik (66) geniet vanaf nu van zijn welverdiende pensioen. De instructeur van Bouwmensen Gelderland Oost ging altijd met plezier naar zijn werk en zal moeten wennen aan een nieuwe periode in zijn leven. “Ik ga het zeker missen, maar ben niet bang voor het zwarte gat. Daarvoor heb ik teveel leuke hobby’s.”

“De leerling stond altijd op de eerste plaats, daar was het om te doen”, vertelt Fons Pierik in het pand van Bouwmensen Gelderland Oost. Hij fungeerde er 31 jaar als instructeur timmeren. Ook was hij lange tijd actief als leerling-coördinator. “De combinatie beviel me uitstekend. Daar kon ik mijn ei wel in kwijt.” Naast de overdracht van vakinhoudelijke informatie en de begeleiding was er ook ruimte voor een geintje. Pierik koos altijd voor een persoonlijke aanpak, bood een luisterend oor en bracht de leerlingen ook sociale vaardigheden bij. “De omgang met de jeugd lag me wel en vond ik erg prettig.”

Fons Pierik was verantwoordelijk voor de praktijkinstructies timmeren en het verzorgen van de examens. Hij begeleidde leerlingen tijdens hun BBL-traject bij de bedrijven. “Ik schat dat ik zeker zo’n duizend leerlingen onder mijn hoede heb gehad in ruim dertig jaar. Het is een klein wereldje. Je komt regelmatig nog oud-leerlingen als vakmensen tegen. Het is mooi om te zien dat ze goed zijn terecht gekomen en een baan hebben gevonden die bij ze past. Soms hebben ze een eigen bedrijf met wel dertig man personeel. Ook zie je dat de leerling van toen nu als leermeester actief is.”

Pierik maakte veel ontwikkelingen van dichtbij mee. Hij begon bij NVOB opleidingsbedrijf De Achterhoek, dat later werd omgedoopt tot Bouwopleiding Berkelstreek. Inmiddels heeft het Bouwmensen Gelderland Oost als naam. Maar er veranderde meer. Boeken werden ingewisseld voor digitale lesstof. De lesdag werd door het ROC sinds 2007 op locatie bij het opleidingsbedrijf in Borculo gegeven. “Dat vond ik een groot voordeel, dan kon je gelijk zaken bespreken met de leerling.” Zijn functie werd steeds breder, waarbij leerlingbegeleiding uitgroeide tot een belangrijker onderdeel. “Als schakel tussen bedrijf, leerling en onderwijsinstelling ging de kwaliteit van het onderwijs erop vooruit.” Daarnaast zag hij dat de functie van timmerman veranderde. “Voorheen was een timmerman verantwoordelijk voor het maken en stellen van trappen, kozijnen, ramen en deuren. Maar dat wordt tegenwoordig veelal prefab gemaakt. Nu gaat het vooral om allround werkzaamheden en het kunnen plaatsen van de producten.”

Directeur Eric Evers van Bouwmensen Gelderland Oost roemt de inzet van Pierik. “Je hoefde hem vaktechnisch niets te vertellen en hij was altijd beschikbaar voor advies. Fons ging met de tijd mee, heeft altijd met hart en ziel gewerkt en wilde het maximale uit de leerlingen halen. Ook had hij een prima band met leerlingen, bedrijven, leermeesters en collega’s. Alle waardering daarvoor.”