Prijsuitreiking IJssel cup

GROENLO – Op zaterdag 5 september kon de Groenlose Hengelsport Vereniging (GHV) eindelijk een begin maken met het viswedstrijdseizoen. Alle geplande viswedstrijden in 2020 konden niet doorgaan vanwege de corona. Op 5 september werd afgetrapt met de IJssel cup, een zeer populaire viscompetitie onder de feedervissers. Dat was dit jaar niet anders. Bij de eerste drie wedstrijden werden megavangsten gemeld en iedereen was blij dat men weer wedstrijden kon vissen. Ook de serie losse grachtenwedstrijden vielen zeer in de smaak. Hieraan hebben ook enkele IJsselcup vissers meegedaan.

Maar toen werden de maatregelen rondom corona verder aangescherpt en dat hield in dat er geen wedstrijden meer gehouden mochten worden. Voor de IJssel cup resteerden nog twee wedstrijden die afgelast werden. De prijsuitreiking annex feestavond stond voor zaterdag 21 november gepland. Dit zou de eerste feestavond zijn in het nieuwe clublokaal café De Kroon (Frielink). Maar de horeca is ook gesloten. Dus de feestavond kon ook niet doorgaan. Daarom werd besloten om de prijsuitreiking voor de eerste drie van het klassement van de IJssel cup op zondagmorgen 22 november te doen.

Maliebaan

De prijsuitreiking had plaats op de Maliebaan en voorzitter Erik Mentink kon melden dat de GHV terug kan kijken op een moeilijk jaar qua wedstrijden, maar dat het ledenaantal enorm is toegenomen. Er werd zeer veel gevist dit jaar aan de stadsgracht en we hebben zeer veel nieuwe leden mogen verwelkomen. We komen viswater tekort zo langzamerhand. Maar hier wordt aan gewerkt. We hebben besloten dat de tussenstand na drie wedstrijden tevens de eindstand is. Eerste werd Dicky Dibbets met 4 punten en maar liefst 105 kilo en 730 gram. Tweede en derde werden respectievelijk Henk Geurkink met 6 punten en 58 kilo en 270 gram en derde werd Ivo te Kortschot met 7 punten en 75 kilo en 480 gram aan vis. Megavangsten dus. De heren ontvingen een mooie waardebon van slager Van Geemen en ze mochten al meteen de nieuwe Vispassen in ontvangst nemen. De Vispassen worden binnenkort bij de leden die betaald en gemachtigd hebben bezorgd.

Wedstrijdseizoen 2021

De voorzitter kon verder nog melden dat binnenkort begonnen wordt met het wedstrijdschema voor 2021 te maken. Maar in principe worden er dezelfde aantal wedstrijden gevist als voor dit jaar gepland stonden. In 2021 zal er veel aandacht worden geschonken aan de vissende jeugd.

Uitslag IJssel cup 2020