Naoberkrediet 2.0 – Hulp bij zakelijke financiering in coronatijd

ACHTERHOEK – Achterhoekse ondernemers die financieel advies en ondersteuning nodig hebben in de coronacrisis, kunnen sinds kort terecht bij Naoberkrediet 2.0. Hier worden ze geholpen met kennis, advies en coaching rondom financieringen. Projectleider is Hans Goorhuis, een ervaren Achterhoekse ondernemer met een groot netwerk in de financiële wereld. Het initiatief wordt financieel ondersteund door 8RHK ambassadeurs en de provincie Gelderland.

Advies in financieringen, geen kredietverstrekking

Naoberkrediet is in 2008 opgericht door een groep ondernemers uit de regio naar aanleiding van de financiële crisis in die periode. Tot aan 2015 heeft Naoberkrediet een aantal bedrijven financieel ondersteund, waarbij ongeveer 250 arbeidsplaatsen behouden zijn gebleven voor de Achterhoek. Nu de coronacrisis het bedrijfsleven weer voor grote uitdagingen stelt, is er aan Naoberkrediet een herstart gegeven met steun van 8RHK ambassadeurs en provincie Gelderland. Vanuit www.achterhoekverbindt.nl, een online platform sinds de start van de coronacrisis om kennis en kunde te delen binnen het bedrijfsleven, kwam de behoefte voor ondersteuning in hoe financieringsvragen het beste te stroomlijnen naar boven. Waar Naoberkrediet voorheen kredieten verstrekte, is de scope nu veranderd naar kennis, advies en coaching rondom financieren.

Kosteloos advies

Projectleider Hans Goorhuis: “Het kan lastig zijn voor ondernemers de juiste weg te vinden in het financieringslandschap, dat in de laatste 5 jaar sterk is veranderd én dat continu in beweging is. Naoberkrediet 2.0 spreekt niet alleen de taal van Achterhoekse ondernemers, maar weet ook heel goed de wegen naar financiers te vinden. We ondersteunen ondernemers met een goede financieringsaanvraag én met ingangen naar financiële instanties en informals. Ook delen we kennis over financiering en hulpmaatregelen vanuit de overheid. Én we geven advies en coaching ter verbetering van de bedrijfsvoering.” Naoberkrediet 2.0 heeft geen winstoogmerk en is volledig onafhankelijk. Doel is om bij te dragen aan het behoud en de uitbreiding van werkgelegenheid in de Achterhoek. De diensten van Naoberkrediet 2.0 en de contactmogelijkheden zijn te vinden op www.naoberkrediet.nl.