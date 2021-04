QR code route 1627 – Door mijn ogen geopend

Deel dit bericht













GROENLO – Een route langs de mooiste plekjes van Groenlo. Op verschillende locaties door Groenlo en omgeving staan 8 silhouetten met een QR code. Door deze QR code te scannen worden bezoekers door de fictieve bewoners meegenomen in een interactief verhaal over 1627. Tijdens het verhaal moeten ze keuzes maken. Keuzes over situaties waar de fictieve inwoners mee te maken krijgen. Zo kunnen ze hun eigen beleving creëren.

Wethouder Bart Porskamp is blij met de komst van de nieuwe route die is ontwikkeld vanuit het programma Stad Groenlo: “Wandelen en fietsen als vrijetijdsbesteding is het afgelopen jaar steeds populairder geworden. Door deze nieuwe toeristische beleving voorzien we dan ook helemaal in de behoefte van de bezoeker. De app is ontwikkeld om de veelomvattende geschiedenis van Groenlo te vertellen, maar heeft niet het doel om een authentiek geschiedkundig verhaal te vertellen. De route geeft op een speelse manier voor jong en oud informatie over 1627 aan de hand van de 8 fictieve bewoners. Een mooie toevoeging aan de beleving van wat er in 1627 in Groenlo heeft afgespeeld.”

De 1627 – door mijn ogen route

Klik op de afbeelding om de video te bekijken. Anders is de video ook te bekijken via: https://youtu.be/vNxetLuuqVc.

Bij de VVV Groenlo liggen flyers waar de route is uitgestippeld. Maar de route is ook te volgen zodra je de app geopend hebt met de QR code of via de website doormijnogen.nl naar de appomgeving gaat.

Samenhang nieuwe toeristische route met de Spaanse weg

In oktober 2019 heeft de gemeente Oost Gelre het Internationale Congres georganiseerd: “hoe vertel ik het verhaal van 1627?”. Tijdens dit congres is de intentie ondertekend om met de internationale aanwezigen het verhaal van de 80 jarige oorlog levend te houden en beleefbaar te maken. Zo wordt met de Spaanse weg een Europese route ontwikkeld rondom het thema 80 jarige oorlog. Om de route op Europees niveau uit te rollen is er een pilot ontwikkeld. Een interactieve route waarbij bezoekers een QR code scannen en terechtkomen bij een innovatieve Progressive Webapp. Een Prograssive Webapp is een website die zich gedraagt als een app.

Tot stand gekomen dankzij brede samenwerking

De route is tot stand gekomen in samenwerking met DST het Experience bureau, Niice Digital Marketing, de Provincie Gelderland, Ideemedia, Achterhoek Toerisme, Erve Kots, Brouwersnös en Eefting Rensing. Alle partijen dragen bij aan de interactieve route voor kinderen en hun ouders die in het teken staat van de beleving in 1627.

Kijk voor meer informatie op https://1627doormijnogen.nl

Rob Porskamp en wethouder Bart Porskamp bij de opening van de route 1627 Fot: PR

