Lichte stijging aantal WW-uitkeringen in de Achterhoek in maart

ACHTERHOEK – Eind maart 2021 verstrekte UWV 3.610 WW-uitkeringen in de Achterhoek. Ten opzichte van de maand daarvoor is dit een lichte stijging van 0,4% (+13 uitkeringen). Landelijk daalde de WW met 1,4%. Ten opzichte van een jaar geleden is het aantal WW-uitkeringen hoger. De regionale stijging is 4,2%, oftewel 144 uitkeringen. Deze toename is aanzienlijk kleiner dan de landelijke stijging over het afgelopen jaar (+12,7%).

GELDERLAND – Eind maart 2021 verstrekte UWV 6.480 WW-uitkeringen in Midden-Gelderland. Ten opzichte van de maand daarvoor is dit een lichte stijging van 0,4% (+28 uitkeringen). Landelijk daalde de WW met 1,4%. Ten opzichte van een jaar geleden is het aantal WW-uitkeringen hoger. De regionale stijging is 11,2%, oftewel 655 uitkeringen. Deze toename is iets kleiner dan de landelijke stijging over het afgelopen jaar (+12,7%).

