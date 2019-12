Høken in de Hummelse kerk

Zondagmiddag 22 december Theatershow Høken met de Heinoos



HUMMELO – Vier gedreven muzikanten die gaan voor energieke, eerlijke en spontane muziek in de streektaal, en elk optreden tot het uiterste gaan. Een ouderwetse veldtocht in de voetsporen en vooral eerbetoon aan de grondleggers van dialectmuziek uit de Achterhoek: Normaal!

Dialectmuziek

In deze theatershow krijgen de subtielere nummers van Normaal, die toen minder geschikt waren voor het grote podium, een eervolle en uiterst geschikte plek in de voorstelling. Høken in de kerk is een avond vol herkenbare hits alsmede diverse eigen nummers van het album ‘Kloar’ en laat zien dat zingen in de streektaal gewoon hip is en dialectmuziek in Nederland volop leeft!

Biografie

Stel je eens voor… Al 19 jaar lang samen met je vrienden muziek kunnen maken! The Heinoos overkwam het en hebben inmiddels menig tentfeest plat gespeeld. De laatste paar jaar komen daar hun theatershows bij, shows die de veelzijdigheid van de band ten goede komt. Ze spelen nummers akoestisch en a-capella en bespelen instrumenten als de trompet en de contrabas.

Sfeer

In Hummelo luiden we de kerstvakantie goed in met dit geweldige zondagmiddagconcert. Het wordt weer ‘Oalderwets høken’! Buiten zal het ook gezellig zijn met een vuurkorf en catering door Barbecue by Maik – American style barbecue waarbij een unieke sfeer gecreëerd wordt. Organisatie in handen van de activiteitencommissie van Dorpshuis Hummelo die met verschillende activiteiten rondom de kerk voor iedereen een ontmoetingsplek op cultureel vlak wil bieden. Kaarten zijn voor 15 euro verkrijgbaar bij de Spar of door een mail te sturen naar Dorpshuis Hummelo.

De Heinoos – Theatershow Høken met de Heinoos

Zondagmiddag 22 december – Kerk Hummelo

15:30 uur zaal open – 16:00 uur aanvang optreden

Voorverkoop: € 15,00 via: bestellen@dorpshuishummelo.nl en te koop bij Spar Hummelo