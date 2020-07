Rockcafé Taste organiseert pubquizen en live muziek op terras op 1,5 meter.

GROENLO – Omdat binnen niet mogelijk is en het terras een stukje uitgebreid mocht worden bij Taste, werden de mogelijkheden m.b.t. livemuziek en pubquizen bekeken en uitgevogeld hoe dat op 1,5 meter wel i.p.v. niet mogelijk is.

Zondag 12 juli is er vanaf 14:30 tot 16:30 de mogelijkheid om met teams van 2 mee te doen aan een pubquiz. Allerhande vragen, muziekfragmenten, een hapje en gezelligheid. En het is mogelijk op 1,5 meter met teams van 2. Vooraf reserveren op info@rockcafetaste.nl is wel noodzakelijk, vol is vol en het evenement kan uiteraard alleen doorgaan met droog weer.

Op zondag 19 juli de eerste live act weer in Taste, ook buiten op t terras en men moet vooraf reserveren en zitten is verplicht. De Band Different Jacket uit Winterswijk komt een akoestisch optreden verzorgen.

Different Jacket is een Winterswijkse band ontstaan uit hier en daar ouwehoeren. De vrienden Dennis, Heleen, Marijn, Ruud en Coen besloten hier toch serieuzer mee door te gaan en zo werd Different Jacket geboren.

Allemaal hebben ze een muzikale achtergrond, al dan niet allemaal professioneel. Waar de 1 zijn passie van zijn oom mee heeft gekregen en de ander z’n vader, één ding is zeker: bij iedereen zit muziek in het hart. Van jongs af aan zijn ze allemaal al flink bezig met muziek en dat is te horen. Met covers van Creedence Clearwater Revival, Johnny Cash en nog vele anderen (bekende en onbekendere namen) steken ze lekkere southern-rock, blues rock en swamp-rock nummers in een Different Jacket.

Er is plek voor 36 mensen op t terras, tafels van 2, netjes op 1,5 meter en ook hier geldt: vooraf reserveren op info@rockcafetaste.nl en het evenement gaat alleen door als het droog weer is.

Aanvang 15.00 uur, reserveren verplicht entree vrij!

Deel dit bericht

WhatsApp

Tweet



Meer

E-mail

Print