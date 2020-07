Patiënten kunnen het SKB veilig bezoeken

WINTERSWIJK – Inmiddels is de coronapiek achter de rug en is het SKB weer volop in bedrijf. “Gelukkig kunnen we mensen weer de zorg bieden die ze nodig hebben in een veilige omgeving”, vertelt Reumatoloog Paul Olthof.

“We moesten veel afspraken inhalen maar we merken dat dit heel goed lukt.” Olthof is betrokken bij de werkgroep voor het opstarten van de normale zorg. “We kijken vooral naar de mogelijkheden en maken ook afspraken op maat. Bijvoorbeeld door afspraken in het ziekenhuis af te wisselen met telefonische afspraken of beeldbellen waar dit kan. Zo is er genoeg plek voor iedereen. Ook plannen we deze zomer meer operaties in dan andere jaren. Zo zijn patiënten ook hiervoor weer sneller aan de beurt. In sommige gevallen merken we dat mensen zelf terughoudend zijn met bezoeken aan de huisarts of specialist. Als mensen echt klachten hebben, is het belangrijk om een afspraak te maken. Iedereen is welkom en het is veilig om naar het SKB te komen.”

Veilig naar het SKB

Bij het SKB volgen we de landelijke richtlijnen en zijn er extra maatregelen. Zo vult iedereen de coronacheck in voor zij het ziekenhuis bezoeken en is er een controlepunt bij de ingang. Als iemand klachten heeft die op corona kunnen wijzen, plannen we een nieuwe afspraak in. Ook in het ziekenhuis zijn er aanpassingen zodat onze zorg veilig is voor iedereen. Bij binnenkomst desinfecteren bezoekers hun handen. We houden anderhalve meter afstand en wachtkamers zijn anders ingericht. Ook maken we gebruik van telefonische afspraken en beeldbellen. De animatievideo en meer informatie over een veilig bezoek aan het SKB is te vinden op www.skbwinterswijk.nl/coronavirus.

