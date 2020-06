Rotonde officieel geopend

GROENLO – Het is een drukke rotonde in de Borculose,- en Ruurloseweg. Dat bleek maandagavond tijdens de officiële opening. Sinds een paar dagen staat er midden op de rotonde een grote zonnewijzer. Om de zonnewijzer zit een ring van 8mm staal. Daarin worden richtingen aangegeven naar andere plaatsen die je te voet of te paard in een bepaalde tijd aflegt. Bijvoorbeeld: ‘Den Haag per paard 10 uur en Ruurlo lopend 3 uur’.

Bij de rotonde, die vorig jaar is gereconstrueerd, zijn vorige week de hoeken voor de fietsers aangepast. Deze zijn nu een stuk beter te fietsen. De rotonde is geadopteerd door Bas Wallerbosch van Albert Heijn Groenlo. “Omdat dit een drukke rotonde is vind ik dat die er mooi en verzorgd bij moet liggen”, verteld Bas Wallerbosch. Hendriks Hoveniers heeft inmiddels de rotonde aangeplant met ‘Kattenkruid en Blauwgras en zal dit 10 jaar onderhouden. Het Blauwgras verwijst naar de s.v. Grol waar Albert Heijn Wallerbosch hoofdsponsor van is.

De zonnewijzer verwijst naar de Grolse ‘tijd’ in de breedste zin van het woord. “De vestingstad die met haar tijd mee gaat”, laten de heren weten die aanwezig zijn bij de opening. De oude vestingstad, de Slag om Grolle zijn vanuit de historie belangrijk. Maar ook voor de toekomst heeft Groenlo veel initiatieven en vooruitstrevende bedrijven die proberen van Groenlo een moderne en interessante stad te houden. In de loop van de tijd zal er ook verlichting worden geplaatst in de rotonde.

Terwijl er een foto wordt gemaakt stopt een automobilist en roept dat het er prachtig uitziet. “Kijk daar doen we het voor”, zegt Bas.

Wethouder Bart Porskamp bedankte iedereen die maar iets te maken heeft gehad met ontstaan van de zonnewijzer en het verbeteren van de rotonde. “Het is een mooie blikvanger voor Groenlo. Rondom de zonnewijzer zie je hoeveel kilometer het is naar enkele plaatsen. Wellicht dat er mensen zijn die dit gaan lopen. Dat zou een mooie uitdaging zijn. Dit is een mooie invulling van een rotonde”, aldus de wethouder.

V.l.n.r.: Bas Wallerbosch, Peter Konings, Diderik Corts en Bart Porskamp