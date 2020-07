OldStars passeert grens van 400ste club

BORCULO — Op donderdag 9 juli viert het Nationaal Ouderenfonds met partner Menzis en ambassadeur Tom Okker het passeren van de grens van 400 aangesloten OldStars clubs. Het feest vindt plaats in de Achterhoek bij tennisvereniging ABTC De Wildbaan die vanaf deze datum OldStars tennis zal aanbieden. OldStars sportvormen zijn op dit moment niet meer weg te denken uit het verenigingsleven. Het aanbod maakt mogelijk dat ouderen een leven lang kunnen blijven bewegen en de vereniging een ontmoetingsplaats is voor belangrijke sociale verbinding. Het programma OldStars werd eind 2013 opgestart in samenwerking met de Eredivisie en de Vriendenloterij is inmiddels uitgegroeid tot een verzameling van 8 aangepaste sportvormen onder de naam OldStars Sport.

De organisatie van donderdag 9 juli ligt in de handen van het Ouderenfonds, Achterhoek in Beweging, de KNLTB en Menzis. Naast Tom Okker is ook wethouder Anjo Bosman aanwezig voor de festiviteiten. Geïnteresseerden zijn daarnaast van harte welkom om op 9 juli deel te nemen aan een OldStars tennis clinic.

Ambitie aankomende jaren

Het Nationaal Ouderenfonds is katalysator van het OldStars programma en werkt in veel gevallen samen met diverse sportbonden om dit mogelijk te maken. De ambitie is om de komende jaren door te groeien naar 8-12 verschillende takken van aangepaste sportvormen in Nederland, met als dat doel dat elke oudere in zijn of haar directe omgeving de mogelijkheid heeft om mee te doen aan aangepaste vormen van sport. Inmiddels hebben zich ook diverse ambassadeurs zich achter het initiatief geschaard. Bekende namen als Tom Okker, Sjaak Swart, Bettine en Vriesekoop en Floris Jan Bovelander hebben zich gecommitteerd als ambassadeur.

Corina Gielbert, directeur Nationaal Ouderenfonds: “Het Nationaal Ouderenfonds heeft ooit de ambitie uitgesproken dat we voor iedere oudere in Nederland een sportmogelijkheid in de buurt willen creëren. Met de aansluiting van ABTC De Wildbaan, de 400ste sportvereniging, komt het moment dat we deze uitspraak ook daadwerkelijk kunnen claimen snel dichterbij. Ik ben trots op deze mijlpaal. Op naar de 1.000 aangesloten verenigingen!”

Gijs Rotteveel, directielid bij Menzis met als aandachtsgebieden preventie en partnerships: “Bij Menzis zetten wij ons niet alleen in voor de betaalbaarheid en beschikbaarheid van goede zorg; we versterken ook de leefkracht van ieder mens. Ongeacht de leeftijd geldt dat goed bewegen, gezonde voeding en sociale contacten de fysieke en mentale weerbaarheid vergroten. Juist bij de oudere doelgroep is het cruciaal om sport en beweging dus zo toegankelijk en laagdrempelig mogelijk te houden. Zodat iedereen aan de eigen vitaliteit kan werken!”

Kennismaking OldStars tennis

Op donderdag 9 juli zullen de deelnemers begeleid worden door ervaren trainers van de vereniging en de KNLTB. Centraal staat het op een verantwoorde wijze bewegen en blijven bewegen én dat binnen de sociale omgeving van tennisvereniging. De kennismaking is bij ABTC de Wildbaan. Deelname aan de clinic is gratis. Makkelijke kleding voldoet, sportschoenen zijn aan te bevelen. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via oldstars@abtcdewildbaan.nl.

Programma clinic OldStars tennis in Borculo

09.30 uur Ontvangst met koffie/thee in het clubhuis

10.00 uur Toelichting op het initiatief door het Nationaal Ouderenfonds

10.15 uur Introductie op de baan

11.15 uur Afronding op het veld

14.40 uur Drankje in het clubhuis