Rouwmaat valt in de prijzen voor duurzaam rijden 

GROENLO – Rouwmaat is als eerste Nederlandse transportbedrijf bekroond met de prestigieuze Scania Gold Award voor Duurzaam Rijden. Deze eer komt het in Groenlo gevestigde familiebedrijf toe vanwege de structurele verlaging van het brandstofverbruik. Bij de uitreiking was ook wethouder Bart Porskamp van Oost Gelre, verantwoordelijk voor duurzaamheid en milieu, aanwezig.

CO2-uitstoot besparen

“De resultaten die we samen met onze vakkundige chauffeurs hebben behaald, liegen er niet om,” aldus Jeroen Joling, manager Transport bij Rouwmaat. “Sinds 2019 hebben we maar liefst 12% brandstof bespaard. Met 65 vrachtwagens op de wegen in Oost-Nederland levert dat een mooie besparing in CO2- uitstoot op.”

Zuinig rijgedrag motiveren

“Rouwmaat en Scania hebben een lange historie,” zegt Bert Rompa van Scania. “Middels coaching sturen ze al jaren op duurzaam rijgedrag. Ze gebruiken onze software om dat te meten. Het behalen van de Gold Award, de hoogste waardering, is een extra lastige klus voor een niet-doorsnee transportbedrijf als Rouwmaat. Ze verdienen deze prijs omdat ze álle chauffeurs weten te motiveren tot zo zuinig mogelijk rijgedrag, ondanks de grootte en diversiteit van het wagenpark.”

Voorbeeld voor bedrijven in de regio

Wethouder Bart Porskamp vult aan: “Duurzame ontwikkeling begint bij gedragsverandering van mensen. Rouwmaat en haar medewerkers staan ​​model voor andere bedrijven in de regio. Niet alleen dit initiatief maar ook bijvoorbeeld cementloos beton, regenwateropvang en de Stadsmijn. Oost Gelre is trots op een bedrijf als Rouwmaat binnen de gemeente te hebben.”

Schadegevallen en onderhoudskosten verminderen

Het rijgedrag van Rouwmaat-chauffeurs heeft meerdere positieve effecten. “Het aantal claims is met 77 procent afgenomen”, zegt Joling. “Onze chauffeurs begaan minder snelheidsovertredingen en kunnen beter anticiperen op de verkeerssituatie. Dat komt de veiligheid in Oost-Nederland ten goede.”

Ook de onderhoudskosten van de vrachtwagens worden drastisch verlaagd. “Onze chauffeurs richten minder schade aan, laten hun motoren zo min mogelijk stationair draaien, gebruiken zoveel mogelijk cruise control en laten de auto’s vaker uitrollen. Dit verlengt de levensduur van het wagenpark en verlaagt de onderhoudskosten.”

Materiaalgebruik terugbrengen

Bob Rouwmaat, mededirecteur van het gelijknamige familiebedrijf voegt toe: “Ook onze monteurs verdienen hier de nodige egards. Zij voeren al het onderhoud aan onze wagens zelf uit, in onze eigen werkplaats. Daarbij hergebruiken ze veel materialen. Als een vrachtwagen afgeschreven is, wordt die niet ingeruild, maar gebruikt voor de onderdelen.”

Nog eens 90% CO2 besparen

Om nog eens 90% CO2 te besparen op brandstof, gaat Rouwmaat een stap verder. Bob Rouwmaat: “Wij gaan omschakelen op “Hydrotreated Vegetable Oil” (HVO). Dit is een nieuw type diesel, gemaakt van afgewerkte plantaardige oliën en restafval. Er komt geen druppel fossiele aardolie aan te pas. Ook dat is een praktische stap naar verduurzaming van ons wagenpark, die we nu al kunnen nemen. Dus dat doen we gewoon!”

Uitzending RTL Transportwereld

RTL Transportwereld besteedt aandacht aan de aanpak van Rouwmaat. Op zondag 2 april om 17.00 uur wordt de aflevering uitgezonden op RTL7.

