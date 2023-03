Maak je eigen wijk veiliger met BurenAlert!

Inbrekers, hangjongeren, overvallen, babbeltrucs en grimmige situaties. Tegenwoordig hoor je het steeds vaker. Niks lijkt meer te gek en je voelt jezelf niet langer op je gemak in je eigen wijk. Gelukkig kan je daar nu zelf iets aan doen: met het sociale alarmeringssysteem van BurenAlert draag je bij aan een veiliger wijk.

Wat is BurenAlert?

BurenAlert is een gratis sociaal alarmeringssysteem. Iedereen die de buurt veilig wil houden kan meedoen! BurenAlert is een systeem dat meldingen verstuurt naar de mensen in jouw omgeving in geval van nood! Is er iets aan de hand dan bel je het BurenAlert alarmnummer en spreek je een bericht in. Dit bericht wordt vervolgens door het systeem verstuurd naar de deelnemers in de omgeving waar je staat ingeschreven. Doordat de melding op zowel de mobiele telefoon als de vaste telefoon afgespeeld kan worden kan de oudere generatie ook makkelijk meedoen. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld Whatsapp groepen waarbij je een smartphone nodig hebt.

Gratis

De ontwikkelaars van BurenAlert vinden het belangrijk dat iedereen zich op zijn gemak voelt in zijn eigen wijk. BurenAlert zorgt voor meer veiligheid en verbondenheid in de wijk omdat je met BurenAlert een community creëert waarbij iedereen zijn steentje bijdraagt om de buurt veilig te houden. Omdat de prijs geen drempel moet zijn voor deelname wordt BurenAlert gratis aangeboden!

Gebruikers

De gebruikers van BurenAlert zitten verspreid door heel Nederland, dus er zitten bij u in de buurt vast al gebruikers van BurenAlert. Maar een paar gebruikers is niet voldoende. Help BurenAlert beter te laten werken door je samen met je buren aan te melden! Zo kunnen jullie de wijk veilig houden want als iedereen een oogje in het zeil houdt kom je al een heel eind. Inschrijven kan op de website van BurenAlert: www.burenalert.nl

