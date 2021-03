Hulp voor ondernemers bij heroriëntatie

Deel dit bericht

Het coronavirus en de bijkomende coronamaatregelen zorgen voor uitdagingen voor veel ondernemers. De gemeenten Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk en ROZ (Regionale Organisatie Zelfstandigen) gaan ondernemers daarom adviseren bij het maken van keuzes voor de toekomst die het beste passen bij iedere afzonderlijke ondernemer en bedrijf. De gemeenten bieden steun aan ondernemers die hulp willen bij heroriëntatie.



Aanmelden is gratis via ROZ.

ROZ is specialist in hulp bij succesvol ondernemen. De gemeenten Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk willen juist nu ondernemers ondersteunen, ook bij het nadenken over de toekomst. Via de ROZ wordt deze dienstverlening aangeboden.

Gevarieerd ondersteuningsaanbod

De ondersteuning biedt ruimte voor maatwerk. Heroriëntatie is er voor:

Ondernemers die een andere weg in willen of moeten slaan met hun bedrijf, en nadenken over een ander businessmodel;

Ondernemers die financiële vragen of schulden hebben;

Ondernemers die er over nadenken te stoppen met het bedrijf en zich willen oriënteren op scholing of een baan in loondienst.

Ondernemersadviseurs van ROZ brengen samen met de ondernemers de vraag in beeld. Om daarna samen oplossingsrichtingen te onderzoeken.

Elke ondernemer kan zich aanmelden

Elke ondernemer in de gemeente Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk kan zich aanmelden, ook zzp’ers. ROZ zoekt zelf contact met ondernemers uit deze gemeenten die gebruik maken van de Tozo 3-regeling die ROZ uitvoert.

Meer weten of aanmelden? Neem dan contact op met ROZ, via info@rozgroep.nl of bel (074) 241 51 00. Informatie over het aanbod is te vinden op de website www.rozgroep.nl.