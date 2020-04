S.v. Grol start met trainen

Zie je een fout of heb je een aanvullingen? Meld het ons.

GROENLO – Momenteel wordt gewerkt aan het weer starten met de trainingen voor de jeugd per woensdag 29 april. Het gaat dan vooral om een nieuw trainingsschema en de bezetting met trainers. Met ook informatie over de categorieën Onder15 tot en met Onder19 die moeten gaan trainen op anderhalve meter afstand van elkaar. De categorieën Onder 6 tot en met Onder13 mogen op de normale manier trainen. Meer informatie volgt.

Het bestuur van s.v. Grol heeft bij de KNVB promotie-verzoeken ingediend voor Grol 1 en Grol 3 en Grol JO-19. Deze worden begin juni door de KNVB behandeld.

De Grol kan nu niets zeggen over de nog geplande Afsluiting van het seizoen voor de jeugd (27 juni), het huistoernooi met O-19 bij de Opening van het seizoen (15 augustus) en Met de supportersclub het seizoen in (25 september). Het D-kamp voor Onder 13 is wel al afgelast.

Het uitdelen van de nieuwe kledinglijn stond gepland voor juli, maar zal nu na de zomervakantie plaatsvinden.

