Straatnaam ‘Steumken’ wordt ‘Blekerij’

Zie je een fout of heb je een aanvullingen? Meld het ons.

GROENLO – ‘Steumken’, zo zou een straatnaam heten op terrein van de voormalig meubelfabriek Oldenhuis in Groenlo. Het voorstel om het ‘Steumken’ te noemen is besloten op 12 november 2019. Het voorstel van de Oudheidkundige Vereniging van Groenlo (OVG) is om het ‘Blekerij’ te noemen. De Werkgroep Straatnaamgeving Oost Gelre (WSOG) vond dat de naam Blekerij te veel op De Bleek leek. Dat er een straatnaam moet zijn heeft te maken met de uitgifte van de bouwkavels. De officiële naamgeving moet plaatsvinden en bekend worden voordat de kavel uitgifte begint.

De straatnaam De Bleek, die zich bevind op het voormalige Grolschterrein, heeft ook qua betekenis een cultuurhistorisch overlap met de straatnaam Blekerij. Er werd gezegd dat dit verwarrend zou zijn en zou leiden tot problemen met de vindbaarheid. De WSOG heeft echter, zonder overleg met de OVG besloten om niet met het voorstel in te gaan maar de straatnaam te wijzigen in Steumken.

De OVG was het niet eens met het besluit van de gemeente en heeft dit kenbaar gemaakt aan de WSOG. Volgens de OVG is de straatnaam Steumken onacceptabel omdat de naam niet mooi is en niet overeenkomt met de te bouwen woningen in het luxere segment. Er zijn ook meerdere reacties vanuit de Grolse gemeenschap naar de OVG gekomen met betrekking tot de naam.

De WSOG kan zich vinden in de mening van de OVG en verwacht dat de vindbaarheid geen probleem zal zijn doordat er een unieke postcode aan toegekend zal worden. Wel is er nog gezocht naar alternatieve namen maar na overleg is men tot de conclusie gekomen dat het oorspronkelijke voorstel nog altijd het beste was. Men heeft daarom besloten om terug te gaan naar het originele voorstel, namelijk Blekerij. Hiermee komt de geschiedenis van dit gebied ook goed tot zijn recht en staat de gemeenschap achter de straatnamen.

Gerelateerd berichten