Schietincident Enschede strand in Lievelde

GROENLO – Een schietincident in Enschede eindigt dinsdag 7 juli in een achtervolging en de auto van de verdachten werd uiteindelijk klem gereden op de N18 / bij afslag Grolsedijk tussen Groenlo en Lichtenvoorde. Het autoverkeer had er rond 16.30 uur flink last van want de N18 was tijdelijk geblokkeerd. Voorbijgangers zagen uiteindelijk een auto langs de weg staan met de deuren en achterklep open.

Tijdens de achtervolging is de zwarte wagen bij afslag Laarberg de N18 afgegaan en daarna er weer op. De politie die de auto achtervolgde heeft gezien dat er iets uit de auto werd gegooid. Daar hebben politie en hondenbegeleiders met hond deze avond naar gezocht. De berm van het talud is afgespeurd. Uiteindelijk heeft de “politiesnuffer” iets gevonden. Of dat wat er is gevonden iets met deze zaak te maken heeft moet onderzoek uitwijzen.

