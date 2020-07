Zaterdagopenstelling weer in ere hersteld

LICHTENVOORDE – De zeven vestigingen van de Bibliotheek Oost-Achterhoek zijn nu al weer enkele weken op alle werkdagen tijdens de middaguren geopend. Ook is het weer mogelijk om te lezen en te werken in de Bibliotheek. Het volgende stapje voorwaarts is het openen van drie vestigingen op zaterdag, vanaf 11 juli aanstaande.

Winterswijk, Eibergen en Lichtenvoorde op zaterdag open

Een veelgehoord verzoek, naast alle begripvolle reacties die de Bibliotheek ontving op de Corona-maatregelen, was de vraag om herstel van de zaterdagopenstelling. De aangekondigde versoepelingen per 1 juli geven ruimte in de personeelsformatie, waardoor er aan deze wens gehoor gegeven kan worden. De drie vestigingen die voor de Coronacrisis al een zaterdagopenstelling kenden (Winterswijk, Eibergen en Lichtenvoorde) gaan vanaf 11 juli weer op de normale zaterdagtijden open. Voor Winterswijk betekent dat van 10.00 tot 15.00 uur, Lichtenvoorde en Eibergen gaan open van 10.00-13.00 uur.

De openingstijden van maandag t/m vrijdag (13.30-17.30 uur) blijven voor alle vestigingen geldig.

Afwijkende openingstijden vakantietijd

Zoals gebruikelijk kennen alle vestigingen een aantal dagen zomersluiting. Deze zomersluiting staat op de site www.oostachterhoek.nl.

Liever nog niet naar de Bibliotheek maar wel willen lezen?

Voor iedereen die de Bibliotheek nog niet zelf wil bezoeken als er meerdere leesliefhebbers in het gebouw zijn, bijvoorbeeld omdat men tot een risicogroep behoort, bestaat nog steeds de optie om boeken buiten de uitleentijden af te halen. De medewerkers vullen een tas met boeken, passend bij de leesvoorkeuren. Aanmelden voor de AfhaalBieb kan via www.oostachterhoek.nl/afhaalbieb. Voor iedereen die niet in staat is om zelf naar de Bibliotheek te gaan bestaat de Bibliotheek aan Huis. Aanmelden hiervoor kan via 088-0062929.

