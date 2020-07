Fietstocht LTO vervangen door 2 zomerse fietstochten

BELTRUm – Het Noasman organiseert op zondag 26 juli en zondag 16 augustus 2020 twee zomerse fietstochten als vervanging van de LTO fietstocht. Deze fietstocht was voor 2020 al klaar voor Corona zijn intrede deed.

Om de deelnemende bedrijven niet in verlegenheid te brengen is deze tocht doorgeschoven naar 2021. Als vervanging zijn er twee fietstochten samengesteld door het coulissen landschap van de Achterhoek.

De 1e tocht op zondag 26 juli 2020 gaat via Haarlo, Olden Eibergen en Eibergen via Groenlo terug naar Het Noasman. Deze tocht is 35 km, voor gezinnen is de tocht ingekort naar 16 km. De 2e tocht op zondag 16 augustus en gaat via Groenlo, Lievelde en Zieuwent terug naar Het Noasman. Deze tocht is 35 km. Beide fietstochten worden volledig uitgepijld zodat verdwalen onmogelijk is. Ook wordt er voldaan aan de 1,5 meter samenleving: gespreid vertrekken, geen pauzeplekken om opstoppingen te voorkomen, voldoende bankjes om uit te rusten of te picknicken.Deelnemers met gezondheidsklachten moeten helaas worden geweigerd.

Starten kan tussen 10.00 en 14.00 uur bij start- en eindpunt Bezoekerscentrum “Het Noasman” aan de Meenweg 4 te Beltrum. Na afloop zijn de fietsers welkom op het terras van Het Noasman waar voldoende ruimte is. De kosten bedragen € 3,00 per deelnemer en kinderen tot 12 jaar mogen gratis meefietsen met de ouders.

Kijk voor meer informatie: http://www.noasman.nl.

