Sobere herdenking in Groenlo

GROENLO – De herdenking in Groenlo was, net als in de rest van het land sober van karakter. Toch werd er in Groenlo stilgestaan bij de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog.

Net als vorig jaar is er in Corona tijd geen bijeenkomst voordat de bloemen worden gelegd. Wel is door Het Comité Dodenherdenking Groenlo en wethouder Bart Porskamp van gemeente Oost Gelre bloemenkransen gelegd bij het monument aan de Lichtenvoordseweg / Winterswijkseweg en bij het monument in de pastorietuin van de R.K. Basiliek.

