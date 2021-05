Onderzoek naar netcongestie in de Achterhoek.

Deel dit bericht













DOETINCHEM – In opdracht van provincie Gelderland wordt onderzocht welke concrete en innovatieve oplossingen er zijn om ondanks de volle netten toch meer zonnestroom te kunnen produceren. Dit doet Agem in samenwerking met netbeheerder Liander en andere belangrijke stakeholders binnen het Gelders Energieakkoord, zoals Land- en Tuinbouw Organisatie Nederland (LTO). In een informatief webinar van Agem en Liander werd ingegaan op de huidige problemen omtrent netcongestie, maar werd ook gekeken naar mogelijke oplossingen.

Congestie en slimme keuzes maken in de RES.

De Achterhoekse energietransitie is in volle gang. Dit wordt met name zichtbaar door de vele zonnepanelen die op daken verschijnen. Achterhoekse agrariërs spelen hierin een belangrijke rol omdat zij beschikken over vele vierkante meters dak. Tegelijkertijd bevinden deze agrarische bedrijven zich vaak in de buitengebieden, daar waar het elektriciteitsnet het dunst is. Tijdens het informatieve webinar gaf de helft van de kijkers aan problemen met netcongestie te ervaren. “Waarom ik als agrariër geen zonnepanelen op het dak meer leggen, terwijl er wel grote zonnevelden of windmolens kunnen worden aangesloten’, was de meest prangende vraag bij de kijkers.

Joël van Tiem en Wesley van Aalten, beiden werkzaam voor Liander, gaven een uitgebreide uitleg aan de hand van de opbouw van het elektriciteitsnetwerk in de Achterhoek. Op dit moment wordt het elektriciteitsnet volop uitgebreid. Deze infrastructuur aanleggen kost veel geld en tijd. Daarom werkt Liander samen met de Achterhoekse gemeentes in de Regionale Energie Strategie (RES) om de infrastructuur af te stemmen op plannen voor duurzame energie en hierin slimme keuzes te maken.

Focus op wat wel kan.

Thijs Huls, Teamleider Ontwikkeling bij Agem: “We lezen in de krant vaak dat het net vol zit en trekken dan al snel de conclusie dat er niks meer mogelijk is. Er is echter nog veel mogelijk met concrete oplossingen en daarom focussen wij bij Agem op wat er wél kan.” Er zijn verschillende mogelijkheden om de pieken in de stroomopwekking ‘af te toppen’ door gebruik te maken van omvormers met een lager vermogen. Hierdoor volstaat een kleinere aansluiting op het elektriciteitsnet. Als voordeel brengt dit ook meestal minder kosten met zich mee. . Ook kunnen de zonnepanelen geplaatst worden op het Oost-Westen in plaats van het Zuiden.

Een energiemanagementsysteem. een systeem waarmee afstemming van opwek en verbruik dynamisch geregeld wordt, kan ook interessant zijn. Hierbij is een minder grote aansluiting en/of minder netcapaciteit nodig. Daarnaast wordt er gedacht aan het delen aan een aansluiting, voor. zowel zonnepanelen als een kleine windturbine. Tot slot werd de bevinding van een batterij gepresenteerd, waardoor er minder stroom op het net wordt teruggeleverd. Dit kan ook wanneer de teruggeleverde stroom meer waard is. Binnenkort wordt een dergelijke batterijopstelling op vier locaties in de Achterhoek in de praktijk getoetst.

Vervolg

Het onderzoek ‘Zonnige Agrariërs in de Achterhoek’ is naar verwachting gereed voor de zomer van 2021. Meer informatie over dit onderzoek of het webinar terugkijken kan via www.agem.nl/zaa

