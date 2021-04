Alternatief programma dodenherdenking

Deel dit bericht













LICHTENVOORDE – Evenals vorig jaar, kan ook dit jaar, vanwege de corona, op 4 mei niet de dodenherdenking plaatsvinden. “Dus ook dit jaar helaas geen officiële herdenking waarbij we met zoveel mogelijk mensen samen de doden herdenken die gevallen zijn voor onze vrijheid”.

Stichting 4 en 5 mei Lichtenvoorde heeft daarom een alternatief programma voor 4 mei 2021 ontwikkeld. Vorig jaar heeft de stichting goede ervaringen opgedaan met het op 4 mei ’s avonds via YouTube uitzenden van een compilatie van archiefbeelden over de oorlog in Oost Gelre. Dit jaar maakt de stichting in samenwerking met de ZSOM te Groenlo een film over de beleving en herdenking van 4 mei van diverse bekende en minder bekende mensen op bijzondere plekken in en om Lichtenvoorde.

‘De jonge Vlinder zit momenteel veel op haar kamer. Voor haar onlinelessen, maar ook voor de contacten via social media. Momenten om samen met haar vriendinnen te chillen zijn spaarzaam. De coronabeperkingen accepteert ze maar tarten haar ook. Het duurt al zo lang. Tijdens het surfen op internet ontdekt ze verbaasd dat Nederland vroeger ook al eens te maken had met een avondklok en dat burgers ook toen niet konden leven in vrijheid. Dit triggert haar zodanig dat ze gaat zoeken………….. Dit is het begin van een zoektocht die Vlinder ondergaat. Ze komt hierbij in aanraking met gebeurtenissen van vroeger, maar ook van nu. Ze ontdekt de achtergronden van het herdenken en van het vieren van de vrijheid. Gesprekken met mensen van toen en van nu. Het zien van verschillende onderdelen van herdenkingen, het horen van beweegredenen omtrent iemands handelen, het maken van keuzes, ideeën om de vrijheid door te geven, thema’s waar jongeren mee worstelen. Antwoorden die weer vragen oproepen. Hoe gewoon is vrijheid? Hoe moet ik hier mee omgaan? Wat zou ik doen’?

Bovenstaande geeft de kern aan van de documentaire die de Stichting ‘4 en 5 mei Lichtenvoorde’ op 4 mei gaat uitzenden als een alternatief voor de traditionele dodenherdenking. Naast burgemeester Annette Bronsvoort leveren diverse jongere en oudere inwoners een bijdrage. De verhaallijnen en de regie is in handen van Aad Witteveen. Aad is als regisseur nauw betrokken bij de Passion Achterhoek en bij de megatheaterproductie Spiegelingen die is opgezet in het kader van 75 jaar bevrijding. Harmonie Sint Caecilia, koor Noir en gitaarvirtuoos Mart Hillen zorgen voor het muzikale gedeelte. De ZSOM zal het camerawerk en de montage verrichten. Dit alles gaat in een docu-achtige stijl opgenomen worden waarbij alles in scene wordt gezet en zal in week 16 en 17 plaatsvinden.

