SP Lochem JO10-1JM – Grol JO10-1 ( 1-5 ) 3-10

GROENLO – Zaterdagmorgen zijn wij afgereisd naar Lochem voor de derde wedstrijd van deze competitie. Na een verlies tegen Enter Vooruit en een overwinning thuis tegen Diepenheim, stond vandaag de wedstrijd tegen Lochem op het programma. Grol had de vorige ontmoeting gewonnen, dus de verwachtingen waren hooggespannen. Onder een grijs, herfstig decor begon de wedstrijd om 10:15 uur.

Grol, goed geïnstrueerd door John en Barry, zocht vanaf de eerste minuut de aanval. Het was Dario die, op aangeven van Jur, al na drie minuten de 0-1 op het scorebord zette. Grol domineerde de eerste fase van de wedstrijd met goed combinatiespel en efficiëntie. Na zes minuten resulteerde een vloeiende één-twee tussen Dario en Huub in een tweede doelpunt: 0-2. Dertien minuten in de wedstrijd maakte Jur met een sterke actie over de rechterflank de 0-3.

Lochem probeerde wel op te bouwen, maar ons team, met Björn en Floris in de verdediging, stond stevig. Toch wist Lochem er af en toe doorheen te breken, zonder echt gevaarlijk te worden. Na goed verdedigend werk van Bram, die de bal veroverde en aan Huub gaf, werd het 0-4. Vrijwel direct na de aftrap van Lochem maakte Bram zelf de 0-5. Op slag van rust scoorde Lochem echter een tegendoelpunt na een corner, waardoor de ruststand 1-5 was.

Na de rust ging Grol direct weer in de aanval, wat resulteerde in een corner. Een snelle counter van Lochem leidde tot de 2-5. Grol bleef sterker in het spel, met Jur die in de 32ste minuut scoorde: 2-6. Lochem had ook kansen, maar pech met ballen die net naast gingen of op het aluminium belandden. Huub strafte een fout in de Lochemse verdediging af en maakte de 2-7. Het spel bleef op en neer golven, met aan beide zijden kansen. Jur en Bram wisten nog te scoren, waardoor het 2-8 werd. Een mooi schot van de middenvelder van Lochem bracht de stand op 3-8.

In de slotminuten scoorden Huub en Bram nogmaals, waardoor de eindstand op 3-10 kwam. Het was een overtuigende zege voor Grol, waarbij met name het spel in de eerste helft indruk maakte.