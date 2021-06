Voorjaarscampagne energietransitie op Bedrijvenpark Borculo

Deel dit bericht













BORCULO – Bedrijven helpen met energie besparen, energie opwekken en het verduurzamen van de onderneming. Dat is de missie van Bedrijvenpark Borculo en Achterhoek Onderneemt Duurzaam (AOD). Om ondernemers te informeren over de kansen en ze te stimuleren om aan de slag te gaan, werden ze op woensdag 9 juni bezocht in het kader van de voorjaarscampagne.

Na de succesvolle start van de voorjaarscampagne eerder op Bedrijvenpark Wijnbergen in Doetinchem was het nu de beurt aan Bedrijvenpark Borculo. Daar werd de actie begeleid door Parkmanagement Borculo, Projectteam Energiebesparing en Verduurzaming en AOD. Studenten van Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN) werden ingezet voor het ludieke initiatief met een belangrijk doel. Ze lieten zich vervoeren in een elektrische tuktuk en overhandigden een ‘groen’ pakket aan ondernemers met daarin o.a. een smakelijke attentie, confetti, een speciale ansichtkaart, een linnen tasje en een folder van AOD. Het eerste pakketje werd symbolisch overhandigd door wethouder Gerjan Teselink en Harm ten Hoopen van de gemeente Berkelland aan Bouke Walvoort, directeur van De Mors. De wethouder was enthousiast over het initiatief. “We ondersteunen deze actie van harte. Energieneutraal en circulair ondernemen, dat is de toekomst. Het zorgt niet voor eenmalige maar structurele besparingen. Ondernemers zien in dat er wat moet gebeuren, maar hoe begin je eraan?” Het is een vraag waar veel ondernemers tegenaan lopen, ook in Borculo. Bedrijven worden geholpen door een kosteloze energiescan te laten uitvoeren. Daarmee krijgen ze inzicht in de mogelijkheden. Meer dan 600 ondernemers in de Achterhoek plukken daar de vruchten al van. “We hebben maar één wereld, daar moeten we zuinig mee omgaan”, zo benadrukte wethouder Teselink. Doel is om samen die eerste stap te zetten naar een energieneutrale Achterhoek. Daar is het nu het juiste moment voor. Dat zorgt voor winst op de energierekening en winst voor het klimaat. Ondernemer Bouke Walvoort, tevens lid van het parkmanagement (afdeling energie) van Bedrijvenpark Borculo, liet al eerder een energiescan uitvoeren en kan het collega ondernemers alleen maar aanraden. “Het levert veel op, en ook kleine besparingen tellen. Zo’n scan geeft net dat extra duwtje en er wordt je veel werk uit handen genomen. Dat verlaagt de drempel. Uiteindelijk bepaal je zelf wat je doet en in welk tempo.”

Bedrijvenpark Borculo doet mee aan de pilot circulair en toekomstbestendig ondernemen. Het betreft een gezamenlijk project van de Samenwerkende Industriële Kringen Achterhoek (SIKA) en Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN) met steun van de provincie Gelderland en gemeenten.

Doe mee met AOD!

Op www.achterhoekonderneemtduurzaam.nl/hoe-doet-u-mee/ is meer informatie te vinden en meld je je gemakkelijk aan. Zorg wel dat je de energierekeningen bij de hand hebt, dit bepaalt namelijk voor welke scan je in aanmerking komt. Op deze manier wordt het wel heel gemakkelijk om de eerste stap naar een duurzame onderneming te zetten. En het mooie is dat je een onafhankelijk advies op maat krijgt, met praktische tips en adviezen, die je meteen zelf kunt gaan toepassen in je onderneming. Doe je ook mee met AOD?

Meer informatie: www.achterhoekonderneemtduurzaam.nl/hoe-doet-u-mee/