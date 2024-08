Limonadewesp op 1 in de nationale wespentelling

LANDELIJK – Tijdens de derde nationale wespentelling van 2024 is voor het eerst de limonadewesp op de eerste plaats geëindigd. De posities twee en drie worden bezet door respectievelijk zweefvliegen en honingbijen. De Franse veldwesp en de Europese hoornaar maken de top vijf compleet. Dankzij een enorme groei in het aantal deelnemers is het aantal waargenomen wespen fors toegenomen, maar dat zegt niet alles over de wespenstand in Nederland.

Limonadewesp veruit het meest geteld

In de wespentelling van 2024 zijn maar liefst 6.854 limonadewespen geteld, ruim twee keer zoveel als het aantal zweefvliegen, dat op 3.346 bleef steken. De term ‘limonadewespen’ omvat eigenlijk twee soorten die lastig van elkaar te onderscheiden zijn: de gewone wesp en de Duitse wesp. Deze twee zijn de meest voorkomende wespensoorten in Nederland. De Franse veldwesp, de tweede wespensoort in de telling, staat op de vierde plek, gevolgd door de Europese hoornaar. Opvallend is dat de invasieve Aziatische hoornaar bijna onderaan staat, op plek 17, en in Drenthe, Friesland en Groningen niet werd waargenomen.

Honingbij van positie 1 naar 3

In voorgaande jaren stond de honingbij nog op de eerste plek. Volgens Sjoert Fleurke, voorzitter van de Wespenstichting, lijkt het erop dat deelnemers dit jaar gerichter hebben geteld, waarschijnlijk door de aandacht voor de slechte staat van wespen in Nederland. Dit zou de reden kunnen zijn dat honingbijen en zweefvliegen minder geteld zijn, omdat mensen zich meer op de wespen hebben gericht.

Verschillen in tellingen tussen 2023 en 2024

Het aantal tellingen in 2024 lag aanzienlijk hoger dan in 2023: 857 tegenover 170. In 2024 werden er gemiddeld 8 limonadewespen per telling geregistreerd, een flinke stijging ten opzichte van de 2,6 in 2023. Andere opvallende resultaten zijn dat de Europese hoornaar gemiddeld 1,2 keer per telling werd gezien, terwijl dit aantal voor de Franse veldwesp op 0,4 ligt.

Toekomstige verwachtingen voor wespen in Nederland

Een belangrijk doel van de wespentelling is om een beeld te krijgen van de wespenstand in Nederland. Fleurke benadrukt dat er op basis van de huidige gegevens nog geen definitieve conclusies kunnen worden getrokken over de toestand van de wespen. Vanaf volgend jaar kunnen wellicht voorzichtig wat conclusies worden getrokken, maar een echt goed beeld krijgen we pas na meerdere jaren van dergelijke tellingen.

Meeste tellers in Gelderland, minste in Flevoland

Gelderland had het hoogste aantal tellers en tellingen, terwijl Flevoland de minste deelnames had. De verhoudingen tussen de provincies lijken redelijk in lijn te zijn met de inwonersaantallen, hoewel er enkele opmerkelijke verschillen waren.

Voor meer informatie over de wespentelling en het Jaar van de Wesp, kunt u terecht op jaarvandewesp.nl.