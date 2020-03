Erix weet niet te winnen van de studenten in Groningen.

LICHTENVOORDE – Na drie weekenden zonder wedstrijden vanwege storm Ciara en de voorjaarsvakanties, ging de competitie voor Erix weer van start met een uitwedstrijd in het verre Groningen tegen Cirkeltijgers 1 die met een ander en sterker team op de proppen kwam dan destijds in de thuiswedstrijd.

Erix staat met twee punten iets lager op de ranglijst dan Cirkeltijgers maar heeft ook een wedstrijd minder gespeeld dus vooraf kan een belangrijke wedstrijd gesproken worden voor beide teams.

Met Bram Reukers en Marco Rötter, die terugkeren in de selectie na een blessure maar nog niet wedstrijdfit zijn, begon Erix moeizaam aan de wedstrijd. Verdedigend kon men geen vuist maken tegen de aanvallers uit Groningen maar ook aanvallend wist Erix maar moeilijk het net te vinden. Halverwege de eerste helft keek Erix dan ook al tegen een achterstand van 13-4 aan en leek het toen al een kansloze missie te worden om de partij nog naar zich toe te trekken.

Het laatste deel van de eerste helft kwam Erix weer iets beter in de wedstrijd en was gelijkwaardig aan de gastheren maar verder dan tot 18-11 bij rust kwam men niet terug.

Het moest dus duidelijk beter in de tweede helft om niet tegen een grote nederlaag op te lopen. Niet alleen verdedigend maar zeker ook aanvallend omdat teveel open kansen gemist werden.

En hoewel in eerste instantie het verdedigend een stuk beter liep dan in de eerste helft, was dat in de stand nog niet te merken, het verschil in punten bleef nagenoeg hetzelfde.

Echter gedurende die tweede helft kon Erix de achterstand wat verkleinen vooral doordat er een stuk beter verdedigd werd, de achterstand liep zelfs terug tot vijf punten en leek het er steeds meer op dat Erix de stand weer gelijk zou kunnen trekken.

Een grote kans voor open doel om het verschil naar vier punten te brengen en werd gemist en in de tegenaanval kon Cirkeltijgers de stand weer uitbouwen naar zes punten.

Dit was de nekslag voor Erix, de tijd raakte op en het geloof in een goed resultaat ook.

De laatste minuten waren voor de gastheren die met vier doelpunten op rij, zonder doelpunten voor Erix, de eindstand van 33-25 op het bord wisten te brengen.

Door deze nederlaag beginnen de zorgen bij Erix toe te nemen en moet men steeds harder vechten om degradatie te voorkomen. Bang voor rechtstreekste degradatie hoeft men niet te zijn aangezien de voorsprong op hekkensluiter LHV acht punten is met nog vijf wedstrijden te gaan maar op geen promotie/degradatie wedstrijden te hoeven spelen, zullen nog wel enkele wedstrijden moeten worden gewonnen.

Hopelijk is Erix vanaf bij de les en weet het zich in de drie resterende thuiswedstrijden veilig te spelen.

Zaterdag 7 Maart a.s. staat om 20.30 uur in Doetinchem de enige Achterhoekse derby in de Hoofdklasse op het programma. Erix speelt dan tegen Artemis 1 die nog altijd mee doen om het kampioenschap. Een overwinning in Doetinchem zal dus een lastig verhaal worden voor Erix.