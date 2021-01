‘t Grolse Knunneke valt op de deurmat

GROENLO – Normaal valt ‘t Grolse Knunneke een paar dagen voor de jaarwisseling bij de Grollenaren op de deurmat. Dit jaar is de 39ste editie van het tijdschrift van carnavals vereniging De Knunnekes het afgelopen weekend bezorgd.

In het tijdschrift zijn vele verhalen te lezen en foto’s te zien over de carnaval. Ook is te lezen dat de carnavals vereniging ruimte wil maken voor vrouwen. “Het valt niet te ontkennen dat de vereniging alleen maar mannen kende. Hier gaat verandering in komen en dat past ook bij de huidige tijdsgeest”, staat op de 15e pagina van het glossy tijdsschrift. Bij de oprichting van de Knunnekes op 4 april 1963 werd de eerste Raad van elf gekozen. Daar zat toentertijd de eerste vrouw, Jo Moorman in. De leden kunnen worden voordragen door commissies binnen de Knunnekes. Als blijkt dat de voorgedragen persoon meerwaarde betekent voor de vereniging dan kan deze lid worden.

Op de achterkant van het blad staat de voorlopige carnavals campagne 2021-2022.