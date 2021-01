Alzheimer Café Berkelland: “We vergeten jullie niet”.

BERKELLAND – Alzheimer Café Berkelland organiseert normaal gesproken maandelijks een Alzheimer Café in Borculo. Dit hebben we al veel te lang niet meer kunnen doen en dat maakt ons verdrietig. Door de verlenging van de maatregelen in verband met het coronavirus ligt het moment van elkaar ontmoeten nog verder van ons vandaan. En we weten niet hoe het gaat de komende maanden, we houden u daarvan natuurlijk op de hoogte.

Online blijven we actief. Kijk daarvoor op www.alzheimernederland.nl of www.dementie.nl.

AlzheimerTelefoon

De AlzheimerTelefoon biedt zeven dagen per week een luisterend oor en advies bij omgaan met dementie. De AlzheimerTelefoon is bereikbaar via het gratis telefoonnummer 0800 5088, 7 dagen per week van 9:00 tot 23:00 uur.

Het is een moeilijke tijd. Veel mensen zitten thuis en vaak alleen. We kunnen niet bij onze dierbaren zijn en we missen elkaar. Maar …we vergeten elkaar niet!

De vrijwilligers van het Alzheimer Café Berkelland wensen u veel kracht en sterkte toe.

Meer informatie op: www.alzheimer-nederland.nl/regios/oost-gelderland of bel naar Alzheimer Nederland | Oost-Gelderland: 06-13514411