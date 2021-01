Dagelijks ommetje met mede-Achterhoekers. 

Elke dag een wandeling van minimaal 20 minuten maken is belangrijk voor je hersenen. Het helpt je onthaasten, verhoogt je weerstand, zorgt ervoor dat je beter slaapt en het geeft energie. Juist nu we veel thuis ‘zitten’ is het belangrijk in beweging te blijven. De Hersenstichting ontwikkelde hiervoor de Ommetje app. Deze app motiveert je om dagelijks een wandeling te maken. Agem heeft zich aangesloten bij dit initiatief en nodigt alle Achterhoekers uit om dagelijks ‘samen’ te wandelen.

Met Achterhoekers kun je de uitdaging aan gaan door dagelijks een ommetje van 20 minuten te maken. Zo wandel je samen, zonder dat je op dezelfde locatie hoeft te zijn. In de app van de Hersenstichting kun je allerlei medailles en levels behalen en ontvang je interessante ‘hersenweetjes’ van professor Erik Scherder.

Agem motiveert deelnemers extra door elke maand een thema bekend te maken. Je kunt jouw foto’s, video’s en/of verhalen over je ommetje insturen en daarmee maak je kans op leuke give-aways. Ook kun je jouw mooiste routes delen en bekijk je de routes van andere Achterhoekers. Iedereen kan zich aansluiten, ook als je geen klant Agem van bent. Ga naar www.agem.nl/ommetje om je aan te melden.