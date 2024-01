Techniekdag Achterhoek bij Rouwmaat en Klein Gunnewiek in Groenlo

GROENLO – Zaterdag 13 april 2024 vindt de Techniekdag Achterhoek plaats bij Rouwmaat en Klein Gunnewiek in Groenlo. De werkgroep Techniekdag heeft onlangs deze locatie bekendgemaakt.

“Rouwmaat en Klein Gunnewiek combineren buitenruimte en binnenruimte tot een ideale Techniekdag locatie vol mogelijkheden! Een verrassende infra & automotive achtergrond voor alle technische standhouders en bezoekers uit de regio. Samen organiseren we, voor jong en oud, techniek in allerlei vormen en maten: de Techniekdag blijft een fenomeen. Als gastheren zetten we ons hiervoor in, zodat we interesse in techniek aanwakkeren en vasthouden voor de toekomst,” aldus directieleden Dave Rouwmaat en Susanne te Poele.

Voor jong en oud

Op de Techniekdag Achterhoek zullen verschillende technische bedrijven en onderwijsinstellingen boeiende, creatieve en leuke doe-activiteiten organiseren voor kinderen van 8 t/m 14 jaar. Deze activiteiten zijn bedoeld om hen kennis te laten maken met de mogelijkheden in de techniek. De Techniekdag Achterhoek is niet alleen interessant voor kinderen, maar ook zeker de moeite waard voor ouders.

Bedrijven en instellingen krijgen de kans zichzelf te presenteren en kinderen te inspireren voor een toekomst in de techniek. De inschrijving voor deelname opent begin 2024. De werkgroep van de Techniekdag staat klaar om mee te denken over doe-activiteiten en presentatiemethoden. Meer informatie is te vinden op www.techniekdag.nl.

De Techniekdag Achterhoek wordt georganiseerd door VNO-NCW Midden en 8RHK Ambassadeurs, met in de werkgroep vertegenwoordigers van onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven.

