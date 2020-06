Toren en Basiliek weer te bezichtigen

GROENLO – Vanaf 1 juli kan in Groenlo de Basiliek en de toren worden bezichtigd. Dit alles gebeurd natuurlijk volgens de Covid-19 richtlijnen.

De Kerkrondleidingen zijn van 1 juni tot en met 29 augustus op de dinsdagen en donderdagen van 14.00 tot 16.00 uur en op alle woensdagen en zaterdagen van 13.30 tot 16.30 uur. Bezoekers worden geregistreerd en dienen alle aanwijzingen van het personeel op te volgen.

Kosten: Vrije Gift

Het beklimmen van de toren kan alleen op afspraak. De groepsgrootte is maximaal acht personen. Is de groep groter dan wordt deze gesplitst. Aanmelden tenminste drie dagen van te voren via torenbeklimmen@calixtus.nl | In de mail vermelden Naam, groepsverband, mobielnummer en dag met tijdsvoorkeur. Bij grotere groepen het aanmelden tenminste 1 week van te voren. Tijdens de rondleiding wordt de 1,5 meter gehanteerd. Kosten € 30,= per groep

De klepels zijn vervangen van de klokken zijn vervangen. De gebruikte klepels staan op de klokkenzolder en goed te zien is hoe versleten ze zijn.