Dit zijn 5 dingen die je als werkgever kunt doen bij veel voorkomende ziekte onder werknemer

Als werkgever kom je in aanmerking met veel verschillende dingen, zo ook wellicht met ziekteverzuim onder je werknemers. Wanneer ziekteverzuim regelmatig voorkomt bij een werknemer, heeft de werkgever het recht om hierover in gesprek te gaan met de werknemers. Er zijn verschillende stappen die werknemers kunnen nemen bij voorkomende ziekte en het is belangrijk om hier duidelijk op te reageren om zowel de gezondheid van de werknemers te waarborgen. In dit artikel delen we vijf tips die je als werkgever kunt ondernemen bij ziekteverzuim.

Biedt ondersteuning en begrip

Als een werknemer ziek is, is het belangrijk om als werkgever de werknemer te ondersteunen en begrip te tonen aan de situatie. Houdt contact met de werknemer om op de hoogte te blijven van de gezondheidstoestand en vraag wat je kunt doen om hem of haar te helpen. Luister naar de behoeften en biedt oplossingen voor het probleem. Dit kan variëren van flexibele werktijden tot het inschakelen van een bedrijfsarts. Door begrip te tonen en de goede ondersteuning te bieden, vergroot je de kans op een goed herstel en een positieve werkhouding.

Communiceer duidelijk over verzuimbeleid

Het is belangrijk om als werkgever een duidelijk verzuimbeleid te hebben en dat alle werknemers hier op de hoogte van zijn. Zorg ervoor dat zij begrijpen wat de procedures en verwachtingen omtrent ziekteverzuim zijn. Hierdoor weten werknemers wat er van hen verwacht wordt en wat zij kunnen verwachten van jou als werkgever. Een duidelijk is erg belangrijk voor transparante en open communicatie binnen het bedrijf.

Maak gebruik van een verzuimsysteem

Een verzuimsysteem kan een goede toevoeging zijn om het ziekteverzuim binnen je organisatie te monitoren en beheren. Met behulp van een verzuimsysteem kun je de ziekmeldingen bijhouden, verzuimcijfers analyseren en trends identificeren. Op basis hiervan kun je gerichte maatregelen nemen om het ziekteverzuim te verminderen en om de gezondheid van je werknemers te verbeteren. Daarnaast biedt een verzuimsysteem ook de mogelijkheid om de wettelijk verplichte verzuimregistratie bij te houden.

Volg een verzuimprotocol

Een verzuimsprotocol kan een handige tool zijn om ziekteverzuim tegen te gaan en het kan je als werkgever helpen om de juiste stappen te nemen wanneer het voorkomt. In een verzuimsprotocol staan bijvoorbeeld richtlijnen over het melden van ziekte, het contact met de bedrijfsarts en de re-integratieprocedure. Door een duidelijk verzuimsprotocol te volgen, zorg je ervoor dat iedereen op de hoogte is van de te nemen stappen wanneer ze ziek zijn.

Investeer in preventieve maatregelen

Voorkomen is beter dan genezen, dit geldt ook als het gaat om ziekteverzuim. Als werkgever kun je investeren in maatregelen om de gezondheid en welzijn van je werknemers te stimuleren. Dit kan variëren van het aanbieden van gezonde lunch opties op kantoor tot het organiseren van sportactiviteiten of het verstrekken van ergonomische werkplekken. Door te investeren in preventie, minimaliseer je de kans op ziekte en verzuim.