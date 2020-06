Uitslag eindexamenleerlingen Marianum

GROENLO/LICHTENVOORDE – Op donderdag 4 juni jl. is de eindexamenuitslag voor alle leerlingen van het vmbo, havo en vwo van Scholengemeenschap Marianum bekend gemaakt. Het aantal leerlingen dat geslaagd is per niveau, is als volgt:

2019-2020 vmbo basis vmbo kader vmbo g-t havo vwo Geslaagd 100% 98% 100% 95% 100%

Raymond Nijenhuis, conrector vmbo Marianum, vertelt enthousiast: ‘Ik ben zeer tevreden met de eerste percentages voor het vmbo. Het zijn mooie slagingspercentages in deze tijd van het coronavirus. Ik heb er vol vertrouwen in dat de groep leerlingen die nog niet geslaagd zijn en die voor een herkansing gaan, zullen slagen.’

Nicky Konings, conrector havo/vwo vult aan en vertelt: ‘De dag van de examenuitslag is altijd een spannende dag: de dag waarop de normeringen van de centrale examens bekend worden gemaakt. Pas dan wordt duidelijk wie er geslaagd zijn of (nog) niet. Dit schooljaar is alles echter anders gelopen. Omdat de centrale examens niet doorgingen, kon iedereen steeds zien wat de stand van zaken was en per dag kon je zo de slagingspercentages volgen. Dat percentage voor havo is tot nu toe opgelopen tot 95%, dat van vwo zelfs tot 100%. Dat zijn prachtige resultaten! Daarmee kunnen we dit schooljaar een flink aantal diploma’s uitreiken. Voor havo kan dat aantal nog wat groeien, omdat examenleerlingen in de gelegenheid zijn om herkansingen te doen. Dan zouden er zomaar nog wat bij kunnen komen.

In totaal zijn er 7 leerlingen cum laude geslaagd, waarvan 2 van het vmbo, 1 van de havo en 2 van het vwo. De leerlingen die een herexamen moeten doen, starten in de week van 29 juni 2020. De uitslag van dit tijdvak is 3 juli 2020.

Hieronder staat een overzicht met het percentage geslaagden van andere schooljaren:

Schooljaar 2018-2019 Schooljaar 2017-2018

vmbo basis – 100% vmbo basis – 97,10%

vmbo kader – 96,1% vmbo kader – 96,60%

vmbo gt – 91, 6% vmbo g-t – 97,40%

havo – 81,5% havo – 81,62%

vwo – 91,2% vwo – 88,73%

