Alternatieve fietstocht met knabbelzak van de TIP/VVV Neede.

NEEDE – De jaarlijkse TIP/VVV fietstocht, gepland op 5 juli 2020, kan helaas vanwege het corona virus niet doorgaan. De vrijwilligers van de TIP/VVV hebben een goed alternatief bedacht, omdat we het niet verantwoord vinden om de fietstocht met z’n allen op één dag te fietsen.

“We hebben een nieuw uitgezette fietstocht vanaf 11 juni 2020 met een gevulde knabbelzak voor 5 euro te koop in de TIP/VVV winkel, Oudestraat 52c in Neede. Vervolgens kunt u zelf beslissen wanneer u de route fietst. De route voert u door het prachtige coulissen landschap van de Achterhoek en Twente. Vergeet niet onderweg te genieten van de inhoud van de knabbelzak”.

Hopelijk zien we u spoedig in de TIP/VVV winkel, Oudestraat 52C in Neede en steunt u onze alternatieve actie van de vrijwilligers.

