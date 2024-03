Unieke Muzikale Reis met The Bentleys in De Mattelie

GROENLO – Op vrijdag 5 april 2024 presenteert De Mattelier een bijzondere muzikale avond: een feel good show van The Bentleys. Deze band brengt de onvergetelijke hits uit de 50’s en 60’s terug naar het heden, met de sound van toen en de attitude van nu. De bezoekers worden meegenomen op een nostalgische reis naar de zwoele nachtclubs van New York, de rock & roll dancehalls, de zomerse velden van Woodstock, en de hoogtijdagen van Beatles-mania en de stoere Rolling Stones.

The Bentleys, bestaande uit vijf heren in pak en drie stijlvolle dames, zullen de avond vullen met dans en zang, terwijl ze klassiekers spelen die nog steeds de radiozenders domineren en de dansvloeren vullen. De authentieke sound, de verbluffende samenzang, de glinsterende gouden jurken, strakke pakken en opwaaiende zomerjurken beloven een onvergetelijke sfeer te creëren die doet denken aan de Summer Of Love.

Tickets voor deze unieke ervaring zijn verkrijgbaar via de website demattelier.nl/tickets of aan de zaal. Bezoekers kunnen ook de beschikbare QR-code scannen om direct tickets te bemachtigen. Dus trek je mooiste jurk aan, schiet in je snelste schoenen, en vier met ons de muziek die de wereld voorgoed heeft veranderd. Mis deze kans niet om deel te zijn van een onvergetelijke avond met The Bentleys.