Zaterdag 6 april in Taste: Frozen Steam

GROENLO – Voorheen speelden ze in topbands als Gotcha! en de band van Jeroen van Koningsbrugge. Nu spelen ze, aangevuld met jong talent, hun favoriete rocksongs aller tijden – met hier en daar een verrassend muzikaal uitstapje. Stuwend, strak en met een grijns van oor tot oor. Frozen Steam is de naam. Op zaterdag 6 april gaan ze los in Rockcafe Taste in Groenlo.

Frozen Steam is een Haarlemse band die in 2019 is opgericht. Likkebaardend bogen zanger Wouter Helmink (eerder onder meer de man achter het Frank Zappa tribute-project 2000 Motels), gitarist Ivar Leliveld (o.a. Gotcha!), drummer Jeroen Nieuwenhuizen (Local Boyzz) en bassist Boudewijn Geels (o.a. Jeroen van Koningsbrugges Black Daniels en progband Milky Way Gas Station) zich dat voorjaar over de menukaart van vijftig jaar rock. ‘We moeten de band worden voor wie we zelf echt álles wat we die avond óók hadden kunnen doen zouden afzeggen,’ zeiden ze tegen elkaar. Kortom: de lat lag hoog.

De afgelopen twee jaar zijn ze die band geworden, mede dankzij nieuwe aanwinst Andy Bouderij. Andy is vergroeid met zijn Gibson Les Paul en vers afgestudeerd aan het conservatorium in Haarlem.

Frozen Steam neemt je mee naar de seventies met Aerosmith en Deep Purple, de eighties Lenny Kravitz, de nineties met Pearl Jam en Nirvana , de zero’s met de Foo Fighters en Franz Ferdinand en de tens met Triggerfinger en The Raconteurs. Met tussendoor af en toe nummers die minder bekend maar muzikaal interessant en minimaal net zo goed zijn. Want Frozen Steam is géén cliché meebrul-partyband.

Frozen Steam is wel: virtuoos gitaarwerk, een beukende ritmesectie en een zanger die van elk optreden een happening maakt.

Aanvang: 22:00 uur

