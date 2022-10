V.v.grol ds1 – Tornax ds1

GROENLO – Eindelijk weer weekend van start gegaan en eindelijk weer matchday op de zaterdagmiddag in het prachtige Groenlo. Tornax ds1 stond op het programma en waren klaar voor een potje knallen!

Natuurlijk begint het met warmlopen. Met prachtige set ups en heerlijk aanvallen begon het inspelen goed. De eerst set begonnen we met vol goede moed, toch bleek het inspelen niet direct meegenomen te zijn naar de wedstrijd. Veel serve fouten, maar wel elke bal van de grond en de aanval werd afgemaakt. Eerst wij serveren, daarna weer Tornax aan de serve. Uiteindelijk heeft Suze met haar serve ons de punten gegeven die wij nodig hadden voor een 25 – 19 overwinning.

De tweede set moest beter! Dat wisten we en dat kunnen we! De pass kwam goed, de set up was perfect en de aanval was de afmaker. Zelfs bij de serve was amper een fout te zien. Dit resulteerde in een 25-14 overwinning.

De tweede set hadden we de flow, de pass, de set up en de aanval. Dit namen we allemaal mee naar de derde set. Meer woorden maken we niet vuil aan deze set, weer een 25-14 overwinning.

En dan… Set vier. Een set waar de concentratie altijd lastig is en dit seizoen ok DUIDELIJK gezegd is door onze coach Gerben. Aangezien dit de vorige wedstrijd misging. Gerben was zooooo duidelijk, dat we niet anders durfde. De laatste set binnen gesleept met 25-18.

Wil jij elk detail weten over onze wedstrijd, dan moet jij gewoon eens komen kijken. Volgende week moeten wij wéér in het mooie Groenlo tegen Heva VCV ‘Topklimaat in Volleybal’ DS2 om 15.00 uur.

