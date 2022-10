H.V. Grol DS1- Olympia HGL DS2

GROENLO – Zaterdagavond speelden de damesteams van handbalvereniging Grol beide een thuiswedstrijd. Na de mooie overwinning van dames 2 en dus het goede voorbeeld, speelde dames 1 tegen de gasten uit Hengelo O, Olympia.

De dames waren goed voorbereid op deze wedstrijd en wilden hun eigen snelle spelletje spelen. Het ging echter anders dan verwacht, mede doordat Merle vanwege een enkelblessure toch niet kon spelen, moest het team op enkele posities wat aanpassen en liep het aanvallend wat stroef. Verdedigend kreeg HV Grol steeds meer vat op de aanvalsters van Olympia. Er ontstond een wedstrijd van veel aftasten en mogelijkheden zoeken en hard werken. Ook de doelpunten waren duur deze wedstrijd.

Na een gelijk opgaande eerste helft stond er bij rust een 7-7 gelijkspel op het scorebord.

In de rust werd goed doorgenomen om met overtuiging en naar de mogelijkheden te spelen, als het niet snel kan, dan maar de aanvallen goed uitspelen.

In de dekking stond het uitstekend mede door goed keeperswerk van Kim, ze stopte 3 strafworpen. Verder gaf de tweede helft hetzelfde spelbeeld als de eerste helft, beide teams speelden met veel inzet. Ondanks dat de doelpunten duur waren, was er zeker een spannende partij handbal, die tot een stand van 14-14 nog alle kanten op kon. HV Grol speelde zeer effectief en vooral in de belangrijke fases had het team geen balverlies en gaf Olympia geen kans te profiteren. Jitske speelde in de opbouw en scoorde via twee loepzuivere afstandsschoten het 13e en 14e doelpunt.

In de slotfase speelden de dames van HV Grol de ontstane overtalsituatie (2- minuten tijdstraf voor Olympia) uitstekend uit en hier werd ook uit gescoord, wat de beslissende doelpunten werden.

De wedstrijd werd perfect uitgespeeld en zodoende is er een mooie overwinning (17-14) behaald. Blij en voldaan waren de speelsters, ze zijn erin blijven geloven, hebben hard gewerkt en twee dik verdiende punten blijven in Groenlo. De trainer was dan ook tevreden.

Volgende week zaterdag spelen zowel dames 1 als 2 een uitwedstrijd in en tegen de Lutte.

Deel dit bericht WhatsApp

Facebook

LinkedIn

Twitter

Pinterest

E-mail

Print



Lees ook ....

Dit bericht is 269x gezien