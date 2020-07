Vals alarm bij magneet vissen.

GROENLO – Magneetvissen is de laatste jaren enorm populair geworden. Het vissen gebeurd met een krachtige vismagneet waarop je in het water op zoek gaat naar metalen voorwerpen.

Renzo, Travis, Ramon en Chiel waren dinsdagmiddag 21 juli aan het magneetvissen in de Grolse gracht. Ze visten met een touw en daaraan een magneet die een bepaald aantal kilo’s kan ophalen. Eén van de jongens vertelde dat hij een magneet heeft die wel 450 kilo kan tillen.

De jongens waren aan het vissen achter het gebouw ‘t Ravelijn aan de Houtwal en kregen beet. Ze haalden op en zagen een verdacht rond stuk ijzer van zo’n 10 centimeter. Aan de voorkant was het verroeste voorwerp dunner. Ze vertrouwden het niet helemaal en lieten het langzaam zaken in de gracht, terwijl het voorwerp nog vast aan het magneet zat.

Meteen is door één van de jongens de politie gebeld die een aantal vragen had en zijn ze doorverbonden met Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD). Deze stuurde iemand die het gevonden voorwerp ging verkennen. In eerste instantie kon hij het voorwerp niet thuis brengen en maakte foto’s om deze aan zijn collega’s te laten zien. Na een telefoontje en het bekijken van de foto’s werd geconcludeerd dat het niet om een explosief ging. Op de vraag hoe de jongens hebben gereageerd kon de verkennen van EOD kort zijn. “Ze hebben goed gehandeld door het voorwerp in het water te laten liggen. We worden liever een keer vaker gebeld en dat het dan gaat om een vals alarm dan dat er echt iets is en er is niet gebeld.”

De jongens mochten het gevonden voorwerp houden. “We willen het wel bewaren en in de keet leggen”, vertelden ze.

