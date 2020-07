Provincie trekt de waarschuwing voor recreatieplas Slingeplas

BREDEVOORT – Provincie Gelderland heeft de waarschuwing voor slechte waterkwaliteit in de recreatieplas Slingeplas te Bredevoort ingetrokken. Uit recente metingen door Waterschap Rijn en IJssel blijkt dat het zwemwater geen slechte waterkwaliteit meer heeft. Er is dan ook geen verhoogd risico meer op gezondheidsklachten.

De waarschuwing was op 10 juli 2020 ingesteld omdat er een slechte waterkwaliteit is gemeten. Hierdoor was er destijds een verhoogd risico op gezondheidsklachten aanwezig.

Klachten over het zwemwater?

Mensen die een klacht of vraag over het zwemwater hebben, kunnen op werkdagen van 8.30 tot 16.30 uur bellen met het Provincieloket, tel. (026) 359 99 99. Mailen kan naar: provincieloket@gelderland.nl

