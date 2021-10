Valse start voor de dames van de HV Grol.

Deel dit bericht













GROENLO – Na een lange periode geen competitiewedstrijden gespeeld te hebben, mocht er afgelopen weekend weer gehandbald worden.

Een sterk gewijzigd damesteam van handbalvereniging Grol reisde naar Deurningen om tegen BWO te spelen.

Het werd al snel duidelijk dat bij BWO de linker- en middenopbouwers de belangrijkste speelsters waren. Hier kreeg HV Grol geen vat op en via 5-1 liep BWO uit naar 9-3. Na 20 minuten kwam HV Grol beter in de wedstrijd en werden er goede aanvallen uitgespeeld. Het team knokte zich terug tot 11-8, BWO scoorde nog een keer (12-8), dit werd de ruststand. In de tweede helft moest de gevaarlijkste schutter afgestopt worden en aanvallend met de nodige variatie proberen de achterstand te verkleinen. Tot 14-10 waren er nog mogelijkheden maar dichterbij kwam HV Grol niet. Tot 19-13 was het een draaglijke score. In de laatste fase verslapte BWO geenszins en wist de wedstrijd verdiend te winnen, al is de einduitslag (25-15) wel geflatteerd. De sterke speelster van BWO wist 15x te scoren waarvan 9 strafworpen.

De dames proberen lering te trekken uit de situaties en gaan zich vol goede moed opmaken voor de thuiswedstrijd van a.s. zaterdag, om 19.00 uur in sporthal den Elshof tegen Olympia Hengelo 2.

