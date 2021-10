Interesse in thuisbatterij met 60% gestegen

Deel dit bericht













Er is een toenemende interesse in de thuisbatterij. Doordat we steeds meer energie op een duurzame manier opwekken, moeten we in de toekomst op een andere manier leren omgaan met vraag en aanbod van stroom. Nederlanders met zonnepanelen zien een grote rol weggelegd voor de thuisbatterij. David van der Burg, algemeen directeur Zonnefabriek, beaamt dit: “De vraag naar de thuisbatterij krijgen wij steeds vaker.”

Meer zonnepanelen geïnstalleerd in 2021

Zonnefabriek, één van de oudste aanbieders van zonnepanelen, heeft al bijna 10.000 zonnepanelen systemen geïnstalleerd door heel Nederland. Het CBS meldt dat het geïnstalleerd vermogen aan zonnepanelen in 2020 in Nederland is gegroeid tot 10.213 megawattpiek zonnepanelen.

Toch blijkt dat de aanhoudende populariteit van zonnepanelen ook problemen met zich meebrengt. Van der Burg: “Zonne-energie is een mooi duurzaam alternatief, maar de drukte op het stroomnet neemt toe. Naast netverzwaring zijn er ook innovatieve oplossingen nodig om te zorgen dat vraag en aanbod beter op elkaar afgestemd kunnen worden.”

Stijging in vraag naar thuisbatterijen

Naast de beperkingen op het Nederlandse stroomnet, verandert ook de manier waarop teruglevering wordt vergoed. Door de afbouw van de salderingsregeling wordt het financieel interessanter om zelf opgewekte stroom direct in huis te gebruiken, of op te slaan voor later gebruik. Een oplossing hiervoor is de thuisbatterij. Dat hier veel interesse in is blijkt uit het zoekgedrag van Nederlanders. Zo is er een stijging van 60% naar zoekwoorden omtrent thuisbatterij en de interesse naar ‘thuisbatterij zonnepanelen’ is ten opzichte van vorig jaar verzevenvoudigd.

De klantenservice van Zonnefabriek ontvangt ook steeds meer vragen over thuisbatterijen. Vanaf 2019 is er een duidelijke stijging te zien in het aantal tickets over thuisbatterijen, hoogstwaarschijnlijk doordat het wetsvoorstel omtrent de afbouw salderingsregeling toentertijd naar de Tweede Kamer werd gestuurd. Toch blijkt uit onderzoek dat de thuisbatterij slechts mondjesmaat wordt verkocht. Van der Burg: “Op dit moment zijn het echt de innovators die het leuk vinden om een batterij te hebben, ondanks het gebrek aan economisch nut. Maar de huidige vraag toont aan dat de markt voor thuisbatterijen er zeker zal zijn zodra dit financieel ook voordelig is.”

Toekomst van zonnepanelen

Toch houden toekomstige uitdagingen in de energiemarkt de populariteit van zonnepanelen niet tegen. Van der Burg: “Ik geloof dat in de toekomst batterijen en zonnepanelen steeds vaker samen als een totaaloplossing zullen worden gezien waarmee je je eigen stroom opwekt en kunt gebruiken wanneer je dat nodig hebt.” Volgens de directeur is dat niet alleen financieel interessant, de totaaloplossing zorgt er ook voor dat aanbod en verbruik van zonne-energie beter op elkaar kan worden afgestemd.

“Je zelf opgewekte zonnestroom wordt in de toekomst minder waard op momenten dat er veel aanbod van zonne-energie is, en dus meer als je het dan even kunt opslaan om het op een later moment zelf te gebruiken of aan het net te leveren,” aldus Van der Burg. De verwachting is dan ook dat de thuisbatterij een belangrijke rol gaat spelen in de toekomst.

