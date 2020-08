Werkzaamheden Parallelweg N319

RUURLO/GROENLO – De Parallelweg langs N319 tussen Ruurlo (vanaf de N315) en Groenlo (N18) is van 10 augustus tot en met 28 augustus gesloten. De afsluiting geldt voor de Parallelweg tussen de kruising N315/Zieuwentseweg en de rotonde N319/Ruurloseweg (Groenlo).

Het huidige asfalt van de parallelweg is er zeer slecht aan toe en de bermen worden kapotgereden. De provincie Gelderland zorgt niet alleen voor een nieuw wegdek, maar ook wordt de berm van die parallelweg met grasbetonblokken verhardt. Als het werk aan de N319 is gedaan, wijzigt de maximum snelheid op de parallelweg van 80 naar 60 kilometer per uur.

Werkzaamheden groot onderhoud 2020

• Parallelweg verbreden door bermverharding aan te brengen

• overbodige aansluitingen verwijderen (in overleg met eigenaren/aanwonenden)

• verhoogde geleiders aanbrengen bij linksaf vakken

• aantal parkeerhavens verminderen

• betonbanden aanbrengen om bermschade te voorkomen

• asfalt vervangen

• diverse verlichting en bewegwijzering vervangen

• vervangen van brug over de Meibeek en onderhoud aan diverse viaducten en duikers.



Planning groot onderhoud 2020

• 10 augustus tot en met 28 augustus: Parallelweg tussen de kruising N315/Zieuwentseweg en de rotonde N319/Ruurloseweg (Groenlo)

• 24 augustus tot en met 11 september: Hoofdrijbaan vanaf de rotonde N315/N319 (Ruurlo) tot en met de rotonde Marskramer (Groenlo). De hoofdrijbaan is dan geheel afgesloten.

