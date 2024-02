Team verkeersschool Striekwold triomfeert in Expeditie Noordkaap 2024

LICHTENVOORDE / DOETINCHEM – Het duo Striekwold, bestaande uit Edwin Striekwold en Paul Haen uit Doetinchem, heeft de achtste editie van Expeditie Noordkaap gewonnen. Met een indrukwekkende score van 4607 punten, wist het team de concurrentie voor te blijven in deze uitdagende 8-daagse toertocht die als doel heeft het noordelijkste puntje van het Europese continent te bereiken. Dit jaar zijn zeventien teams op zondag 28 januari 2024 aan de start verschenen in Denemarken, elk met de ambitie de wonderschone landschappen van Scandinavië te doorkruisen.

Voor Edwin Striekwold was het de derde keer dat hij deelnam aan deze tocht, echter de eerste keer dat hij als winnaar uit de bus kwam, ditmaal samen met Paul Haen. Ondanks de relatief milde weersomstandigheden, met temperaturen rond het vriespunt, vormden de constant bevriezende en dooiende wegen een significante uitdaging voor de deelnemers, waarbij het spekgladde oppervlak voor de nodige spanning zorgde.

De expeditie leidde de avonturiers door Zweden en Finland, met als bestemming een locatie op slechts 15 kilometer afstand van de Noordkaap in Noorwegen. Een onverwachte sneeuwstorm maakte de laatste etappe naar de Noordkaap onbegaanbaar, waardoor dit iconische doel helaas niet bereikt kon worden. Desondanks was de terugreis, langs de adembenemende Noorse fjorden, een onvergetelijke ervaring. Onderweg genoten de teams van diverse activiteiten, zoals sneeuwscooteren en een duik in de Botnische Golf via een wak gemaakt door een gehuurde ijsbreker.

Deze editie werd ook gekenmerkt door mechanische tegenslagen, waarbij vier auto’s uitvielen en drie daarvan de reis niet konden voortzetten. Ondanks deze obstakels en het feit dat de Noordkaap niet bereikt werd, kijken de deelnemers terug op een spannende en memorabele ervaring.

De finish vond plaats bij Hotel/Restaurant De Koppelpaarden in Lichtenvoorde, waar de teams op zondag rond 17:00 uur warm onthaald werden. Voor degenen die geïnspireerd zijn geraakt door deze avontuurlijke tocht: Expeditie Noordkaap 2025 staat gepland voor zondag 26 januari, met nog beschikbare plaatsen voor nieuwe deelnemers.

