Nieuwe kunst in de gangen van het SKB

WINTERSWIJK – Iedere twee maanden wisselen de exposities in het Streekziekenhuis Koningin Beatrix (SKB) in Winterswijk. Tot zaterdag 7 maart exposeren onderstaande regionale kunstenaars hun werk in de centrale gang, poligangen en vitrines.

Centrale gang

In de centrale gang exposeert Marlon Groot Zevert uit Eibergen. Schilderen is haar passie. Zelf zegt ze: “Als ik schilder, aanvaard ik dat ik aan iets begin zonder te weten hoe het eindigt. Ik laat de controle varen en geef mij over aan mijn gevoel. Het brengt mij in balans.”

Het moment dat het schilderij af is kan ik nooit voorspellen, maar komt vanzelf. Elk schilderij is een fijne herinnering aan een proces dat me energie heeft gegeven en me heeft verrijkt.”

Marlon maakt in haar werk veelal gebruik van aardetinten. Het werk bestaat uit abstracte mixed media, verwerkt op doek of houten paneel.

Poligangen

Aaltenaar Joop Lubbers toont zijn werk in poligang 4.1 (Cardiologie en Longgeneeskunde). “Schilderen is voor mij de kunst iets te creëren waarbij je gevoelens worden geprikkeld.” Bij de composities die op mijn schilderijen ontstaan zijn vormen en kleuren de inspiratiebronnen.”

In poligang 6.3 (KNO) exposeert Frank Verheij uit Winterswijk. Tijdens zijn studie aan de Academie voor Beeldende kunst ontwikkelde hij zijn eigen stijl. Frank schildert in een kleurrijke abstracte stijl in acryl op doek. Hij noemt zijn stijl Colourful Abstract Art. Vaak ontstaat een schilderij uit een foto waar hij zijn eigen draai aan geeft. Het schilderij krijgt daarmee een eigen karakter.

In de wachtkamer van poli 4.2 (MDL) exposeert Yvonne Verheijen. Ze werkt zowel met olieverf, als acryl of pastelkrijt en maakt abstract en figuratief werk. Inspiratie voor haar werk vindt ze overal: in haar directe omgeving, maar ook in tijdschriften, internet en musea.

Clementine Goorhuis-aan de Stegge exposeert haar foto’s in poligang 1.1 (Geriatrie en Interne Geneeskunde). Het thema van deze reeks foto’s is de schoonheid van verval. De foto’s tonen muurvlakken en deuren die aan de elementen zijn overgeleverd. Wind, zon en regen hebben er flink op ingewerkt en dat is te zien! De prachtige kleur- en slijtagepatronen maken dat je geboeid naar de foto’s blijft kijken.

Vitrines

In de drie vitrines in de centrale gang is het werk te zien van keramist Mieke Kaaijk uit Doetinchem. Mieke maakt figuratief en abstract werk. De afwerking verschilt en kan zowel ruw, glad als hooggepolijst zijn. Daarna wordt het werk geglazuurd en gestookt. Ook voor het glazuren als het stoken worden verschillende materialen en technieken gebruikt.