Canon van Oost Gelre” bij De Koppelpaarden

LICHTENVOORDE – De Vereniging voor Oudheidkunde Lichtenvoorde nodigt u uit voor een boeiende lezing op donderdag 21 maart in Hotel De Koppelpaarden, Lichtenvoorde. De avond start om 20:30 uur in de grote zaal, waar Godfried Nijs, onder meer conservator bij het Nationaal Museum Tachtigjarige Oorlog in oprichting, spreekt over de Canon van Oost Gelre.

De Canon van Nederland biedt inzicht in vijftig essentiële momenten en objecten uit onze nationale geschiedenis. Vergelijkbaar hiermee, heeft Gelderland zijn eigen canon, net als enkele lokale gemeenschappen zoals Winterswijk, Vorden, en Ruurlo. Op verzoek van de gemeente Oost Gelre werkt Godfried Nijs aan het samenstellen van onze eigen canon.

Deze lezing neemt u mee op een historische verkenning door Oost Gelre, van de vroegste vondsten uit de steentijd tot aan hedendaagse evenementen zoals de Zwarte Cross. We sluiten af met een discussie over essentiële toevoegingen aan de Canon van Oost Gelre.

Toegang tot de lezing is kosteloos. Consumpties zijn voor eigen rekening. Om de onkosten te dekken, wordt er een collecte gehouden. De zaal opent om 20:15 uur. U kunt de zaal betreden via de ingang aan de Bleekwalzijde, waar tevens parkeergelegenheid beschikbaar is.