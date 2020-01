VIOS Eefde DS1 – Grol DS1

GROENLO – Afgelopen zaterdag begon de eerste wedstrijd van de tweede helft. De prognose was 3-1 voor Grol, maar waren vastberaden om 4-0 mee naar Groenlo te nemen.

De eerste set begon moeilijk. Aan het einde van de set stond Grol met 22-24 achter en mochten serveren. Gelukkig, met een goede serve druk en goed samen spel heeft Grol de set binnen gesleept met 26-24.

De tweede set ging het gelijk op, maar in het midden van de set wist Grol het naar hun hand te zetten en pakten de winst. De set was binnen met een stand van 25-18. De derde set was gelijk aan de tweede set, moeizaam. Door een goede serve druk wist Grol uit te lopen en te winnen met 25-18.

De laatste set voelde goed en vertrouwd. Al aan het dollen over wat we de zaterdagavond zouden gaan drinken heeft Grol met een lach op het gezicht de set binnen gesleept met 25-16.

De vastberadenheid heeft Grol een 4-0 winst opgeleverd. Aanstaande zaterdag mag Grol DS1 om 15.00 uur weer thuis aan de bak tegen DIOS DS2 Kom aanmoedigen, dat kan Grol zeker gebruiken met deze pittige tegenstander!