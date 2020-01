Extra voorstellingen voor autismefilms

DOETINCHEM – De afgelopen weken waren twee films waarin autisme een rol speelt volop in het nieuws, en zeer goed bezocht in de Gruitpoort. Om iedereen de kans te geven deze films te zien heeft de Gruitpoort extra voorstellingen ingeboekt.

De 2 films worden steeds na elkaar vertoond, zodat u de kans heeft ze zowel los, als achter elkaar te zien.

Mind my Mind

Vr 31 jan en 7 feb 18.30 | zo 2, di 4 en do 6 feb 19.30 | NL 2019 | 30 min.

Kaarten via www.gruitpoort.nl/mindmymind of aan de kassa van de Gruitpoort

Wat gebeurt er in het hoofd van iemand met autisme? Hoe komen indrukken binnen en hoe worden complexe sociale situaties zoals boosheid en verliefdheid verwerkt? Het is niet eenvoudig uit te leggen… Maar zoals wel vaker zeggen beelden meer dan woorden. En sommige beelden doen dat op een ronduit prachtige manier! De animatiefilm “Mind My Mind” van de Nederlandse Floor Adams is daar een uitstekend voorbeeld van. De kortfilm brengt het verhaal van Chris, een man met autisme, en het mannetje in zijn hoofd. Samen worden ze geconfronteerd met de sociale en emotionele uitdagingen van het leven waarin ze zich staande proberen te houden, Mind My Mind is een treffende, ontroerende en optimistische verbeelding van een leven met autisme. In een prachtige handgetekende animatie geeft regisseur Floor Adams op een originele manier een inkijk in deze, ook voor niet-autisten regelmatig herkenbare, wereld. De film maakt een ware zegetocht langs de filmfestivals en is favoriet bij publiek en pers. Mind My Mind won inmiddels meerdere prijzen, is besproken bij De Wereld Draait Door en is opgenomen op de shortlist voor de Oscars in de categorie Korte Animatiefilm.

Hors Normes

Vr 31 jan en 7 feb 16.00 | zo 2, di 4 en do 6 feb 20.30 | Fr 2019 | 115 min.

Kaarten via www.gruitpoort.nl/horsnormes of aan de kassa van de Gruitpoort

Van de makers van Intouchables | Twee vrienden zetten zich in voor autistische kinderen die zonder hen geen plek hebben in de maatschappij. De film is uit het leven gegrepen, met ijzersterke rollen van acteurs Vincent Cassel en Reda Kateb. De ontwapenende kinderen winnen meteen je hart. Al meer dan 20 jaar runt Bruno (Cassel) een opvang voor autistische kinderen die nergens anders terecht kunnen. Kinderen met een laag intelligentieniveau en meervoudige problematiek. Wanneer ouders en zorginstellingen het echt niet meer weten, geeft Bruno hen een thuis. Zijn goede vriend Malek (Kateb) leidt met zijn organisatie jongeren uit moeilijke buurten op tot begeleiders van deze kinderen. Tijdens dit traject wisselen humoristische en confronterende situaties zich af en ontstaan er bijzondere vriendschappen. Hors normes(The Specials) is de nieuwe film van het regisseursduo Éric Toledano en Olivier Nakache (de makers van Intouchables).