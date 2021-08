Volle bak tijdens extra jeugdviswedstrijd

Deel dit bericht













GROENLO – Vanwege de corona eerder dit jaar konde twee jeugdwedstrijden geen doorgang vinden en daarom had de organisatie van de jeugdwedstrijden van de Groenlose Hengelsport Vereniging besloten om een extra jeugdwedstrijd te organiseren. Maar liefst 34 enthousiaste kinderen melden zich woensdagavond 18 augustus bij de vijver van de Hartreize. Een geweldige opkomst zo midden in de vakantie. Het bewijst maar weer dat sportvissen enorm populair is onder de jeugd in en rondom Groenlo en dat is mooi om te constateren. Met de kinderen kwamen ook vele familieleden de verrichtingen van de kinderen bekijken. Iedereen genoot enorm.

De wedstrijd

Wie geen hengeltje had kon er eentje in bruikleen krijgen van de GHV en zo kon iedereen mee doen die dit wilde. Om 18.30 uur klonk het beginsignaal en kon er gevist worden. De vijver van de Hartreize herbergt heel veel kleine vissen, maar die bijten heel goed maar vallen als ze eenmaal boven water zijn ook zo weer van de haak. Dit komt omdat ze alleen in de made bijten en als dan de boven water zijn spugen ze de made uit en vallen ze weer terug. Dit overkwam iedereen die mee deed. En soms leidde dit tot grote teleurstelling.

De jeugd en de supporters genoten enorm van dit geweldige mooie tafereel aan de vijver van de Hartreize en de organisatie stond als een huis. Ook ditmaal zetten zich vele vrijwilligers zich in voor de jeugd.

Prijsuitreiking

Om 20.00 uur klonk het eindsignaal en konden de vissen worden geteld. Halverwege de wedstrijd was ook al een telronde ingesteld en nu dus de laatste ronde. Doordat er veel kinderen mee deden duurde de uitslag iets langer dan normaal. Maar in de tussentijd konden de kinderen genieten van een heerlijk bekertje ranja en wachtte iedereen op de dingen die komen gingen. De kinderen verdrongen zich rondom de prijzentafel en wat al wel duidelijk was dat iedereen een prijsje ontving. Maar wie eerst was mocht natuurlijk ook als eerste een prijs uitkiezen. En hadden ze een prijsje uitgekozen dan was daar ook nog een zakje chips. Het kon niet op.

Voorzitter Erik Mentink nam het woord en had eerst nog een aantal mededelingen voor de kinderen. De termijn voor inzending van het antwoord van het dobberspel is verlengd tot 1 september. De voorzitter had één van de drie viskisten bij zich die gewonnen konden worden en de kinderen konden dit haast niet geloven. Wie mee wil doen moet even kijken op de facebookpagina van de GHV of op www.visseningroenlo.nl in de rubriek ‘nieuws’. Inzendingen kunnen gemaild worden naar dobberspel@visseningroenlo.nl

Ook kan men nog mooie foto’s van leuke vangsten insturen voor de GHV Vischallenge. Ook deze mooie actie loopt op 1 september af. Foto’s kunnen via whatsapp worden ingestuurd naar Ivo te Kortschot en wel naar nr 06-22433113.

Ook kunnen de kinderen zondag 22 augustus nog mee doen met de kermiswedstrijd. Dit is voor kinderen t/m 14 jaar en om 8.30 uur is het verzamelen bij de Wilhelminabank.

1000 vissen

De jeugdwedstrijd stond ook in het teken om het record te verbreken dat in 2018 met 946 vissen gevestigd is aan de vijver van de Hartreizen. Maar dit is helaas niet gelukt. De teller stopte die avond bij 672 vissen. Dit ondanks dat de winnaar Milan Kok maar liefst 76 ving en als eerste een prijs mocht uitzoeken. Hij koos voor een mooie viskoffer. Volgend jaar gaan we weer een poging doen.

Voorzitter Erik Mentink bedankte alle vrijwilligers die er voor hadden gezorgd dat de jeugd van Groenlo en omstreken mooie jeugdwedstrijden kon vissen dit jaar. Een groot applaus klonk van de zijde van de kinderen en de ouders.

Uitslag de eerste vijf; jeugdwedstrijd 18 augustus 2021

1. Milan Kok 73 vissen

2. Jens Bijen 42 vissen

3. Lara Kok 41 vissen

4. Jorn Bannink 32 vissen

5. Bas Klein Avink 29 vissen

Meer uitslagen

